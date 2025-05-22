Google додала штучний інтелект до пошуку: що змінилося і як це працює

За 25 років існування Google Search пережив багато технологічних трансформацій, поступово розширюючи свої можливості. Компанія постійно удосконалювала його додаючи нові можливості. Тепер до цього арсеналу додаєли генеративний штучний інтелект.

Google представив оновлений пошук, у якому завдяки новій версії моделі Gemini реалізовано можливості генеративного ШІ, розповідає 24 Канал. Він здатен до багатокрокового аналізу, планування та обробки інформації з різних джерел – і все це інтегровано безпосередньо у пошукову систему.

Дивіться також Google I/O 2025: усе найцікавіше, що показала компанія на головній презентації року

AI Overviews: короткі відповіді на складні запити

Одне з ключових нововведень – функція AI Overviews. Вона автоматично формує узагальнену відповідь на запит користувача, доповнену добіркою посилань на джерела.

За словами Google, ця функція вже випробувана мільярдами користувачів у рамках експерименту Search Labs і показала хороші результати: люди частіше переходять за посиланнями і залишаються задоволені відповідями.

AI Overviews вже почали запускати для користувачів у США, а до кінця року компанія планує охопити понад мільярд людей у всьому світі.

Цікаво, що AI Overviews сприяє більшому різноманіттю у відвідуваних сайтах. Посилання з ШІ-відповідей отримують більше кліків, ніж звичайні результати пошуку. Google також обіцяє не знижувати трафік для видавців: реклама залишатиметься окремо позначеною на сторінках, чітко відділеною від органічних результатів.

Кастомізація та складні запити

Невдовзі користувачі зможуть налаштовувати AI Overviews – спрощувати мову або отримувати розгорнуті пояснення. Це стане в пригоді новачкам у певних темах або тим, хто пояснює щось дітям.

Завдяки можливостям моделі Gemini користувачі зможуть ставити складні запитання з усіма нюансами та отримувати одразу комплексні відповіді. Наприклад, пошук фітнес-студії, яка одночасно популярна серед місцевих, розташована поруч з роботою і має знижки для новачків, тепер можна буде здійснити в одному запиті.

Помічник у плануванні

Google Search поступово перетворюється на асистента. Тепер він зможе допомогти з плануванням, наприклад, створити триденне меню для компанії або спланувати відпустку. Якщо щось не влаштовує – наприклад, ви хочете замінити вечерю на вегетаріанську страву – пошук одразу перебудує план і дозволить експортувати його в Google Docs або Gmail.

Функції планування вже доступні в Search Labs (англійською у США), а згодом охоплять нові категорії – вечірки, побачення чи тренування.

Пошук через відео

Google також зробив крок уперед у візуальному пошуку. Тепер, якщо, наприклад, ви зняли на відео несправність програвача і не знаєте, як описати проблему словами, пошуковик сам проаналізує відео, розпізнає об'єкти і запропонує варіанти вирішення. Це відкриває нові можливості для тих випадків, коли слова не допомагають.

З цими змінами Google Search перестає бути просто рядком для введення запитів – він перетворюється на інструмент, який сам шукає, аналізує, планує і допомагає ухвалювати рішення.

А тим часом Google Meet тепер може перекладати в реальному часі з іноземних мов. Функція зберігає оригінальний голос мовця та передає інтонацію і емоції, що може полегшити міжнародне спілкування.