Новий дизайн іконок Google вирішує давню проблему Android

Google працює над великим оновленням іконок своїх додатків. Новий дизайн має зробити їх більш впізнаваними, адже зараз багато з них виглядають занадто схожими між собою.

Разом із впровадженням нового стилю Material 3 Expressive в Android 16 компанія Google почала поступово оновлювати вигляд своїх сервісів. Наступним кроком стане редизайн іконок у пакеті Workspace, куди входять такі додатки, як Meet, Calendar, Docs і Sheets. Про це пише Androidpolice.

Чому Google вирішила змінити іконки своїх додатків?

Перші зображення нових іконок з’явилися завдяки витоку, який опублікувало видання 9to5Google. За даними джерел, Google планує суттєво змінити зовнішній вигляд усіх іконок Workspace, і оприлюднені зображення підтверджують ці наміри.

Новий стиль передбачає активне використання градієнтів і світлових ефектів. Подібний підхід компанія вже застосовує в іконках таких сервісів, як Google Maps та Google Photos. Це робить дизайн більш сучасним і об’ємним.

Однак головна зміна стосується не лише стилю, а й функціональності. Одна з найпоширеніших скарг користувачів полягала в тому, що іконки Google надто схожі між собою – через однакові кольори й форми їх важко швидко відрізнити. У новій версії кожна іконка матиме власну форму, пропорції та колірні акценти. Вони більше не обмежуватимуться стандартною палітрою Google, що значно покращує їхню впізнаваність.

Деякі додатки отримали особливо помітні зміни. Наприклад, іконка Google Meet тепер виглядає зовсім інакше і використовує жовтий як основний колір. У свою чергу, Google Chat перейшов на зелений акцент. Іконки Google Sheets і Google Slides отримали горизонтальну орієнтацію, що краще відповідає їхньому призначенню.

При цьому іконка Gmail майже не зміниться. Це логічне рішення, адже вона вже давно стала однією з найбільш впізнаваних у всій екосистемі Google.

Як пише 9to5google, оновлені іконки також мають краще масштабуватися на різних пристроях – від смартфонів до планшетів і складаних моделей. Це особливо актуально на тлі розвитку нових форм-факторів у світі Android.

Очікується, що завдяки новому дизайну користувачі зможуть швидше знаходити потрібні додатки без необхідності читати їхні назви. Інакше кажучи, Google намагається зробити інтерфейс більш інтуїтивним.

Поки що невідомо, коли саме нові іконки стануть доступними для всіх користувачів. Однак є ймовірність, що компанія представить їх під час конференції Google I/O 2026, яка відбудеться вже найближчими тижнями.