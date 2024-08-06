Як перевірити, чи ваш смарт-телевізор підтримує Apple AirPlay

Купуючи новий телевізор, користувачі пристроїв Apple часто розглядають підтримку AirPlay як ключову функцію. Однак не всі моделі мають цю функцію і ви ризикуєте купити телевізор без можливості поширення контенту з пристроїв Apple.

Ось вичерпний посібник від Техно 24 про те, які телевізори підтримують Apple AirPlay і як перевірити, чи сумісний ваш телевізор.

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Які телевізори підтримують AirPlay

Телевізори LG з AirPlay

У лінійці телевізорів LG помітна підтримка AirPlay, починаючи з бюджетних UHD-моделей і закінчуючи преміальними OLED-серіями. Підтримувані моделі включають:

LG OLED: 2018 року випуску та новіші моделі, такі як серії B8, C8, C4, G4 та E8.

2018 року випуску та новіші моделі, такі як серії B8, C8, C4, G4 та E8. LG NanoCell : 2019 року випуску та новіші моделі, зокрема серії SM99, SM95, SM90, SM86 та SM81.

: 2019 року випуску та новіші моделі, зокрема серії SM99, SM95, SM90, SM86 та SM81. LG UHD TV : 2018 року випуску та новіші моделі, такі як UK62 і вище, а також серія UK7.

: 2018 року випуску та новіші моделі, такі як UK62 і вище, а також серія UK7. LG Super UHD: 2016 року випуску та новіші моделі, зокрема серії UH95, UH85, UH77 та UH76.

Телевізори Samsung з AirPlay

Samsung пропонує різноманітні моделі телевізорів із вбудованою підтримкою AirPlay, починаючи з моделей, випущених у 2017 році. Підтримувані моделі включають:

Samsung QLED 4K : 2018 року випуску та новіші моделі, такі як серії Q6, Q7, Q8 та Q9.

: 2018 року випуску та новіші моделі, такі як серії Q6, Q7, Q8 та Q9. Samsung QLED 8K : 2019 року випуску та новіші моделі, включаючи серію Q9.

: 2019 року випуску та новіші моделі, включаючи серію Q9. Samsung UHD : 2018 року випуску та новіші моделі, включаючи серії 6, 7 та 8.

: 2018 року випуску та новіші моделі, включаючи серії 6, 7 та 8. Samsung FHD/HD : 2018 року випуску та новіші моделі, включаючи 4 і 5 серії.

: 2018 року випуску та новіші моделі, включаючи 4 і 5 серії. Samsung Serif : 2019 року випуску та новіші моделі.

: 2019 року випуску та новіші моделі. Samsung The Frame: 2018 року випуску та новіші моделі, включаючи серію The Frame LS03B.

Телевізори Sony з AirPlay

Sony також має ряд моделей, які підтримують AirPlay, починаючи з 2018 року. Підтримувані моделі включають:

Sony A : 2018 року випуску та новіші моделі, включаючи серії A9F, A9G, A9S та A95L.

: 2018 року випуску та новіші моделі, включаючи серії A9F, A9G, A9S та A95L. Sony X : 2019 року випуску та новіші моделі, зокрема серії X85G, X95G та X80H.

: 2019 року випуску та новіші моделі, зокрема серії X85G, X95G та X80H. Sony Z: 2018 року випуску та новіші моделі, зокрема серії Z9F, Z9G, Z8H та Z9J.

Як перевірити, чи підтримує ваш телевізор AirPlay

Якщо ви не впевнені, чи підтримує ваш телевізор AirPlay, виконайте ці кроки, щоб перевірити:

1. За допомогою пульта дистанційного керування

Натисніть кнопку Джерело на пульті дистанційного керування.

Виберіть Редагування.

У горизонтальному меню перевірте, чи вказано AirPlay як один із варіантів введення.

2. Використання налаштувань телевізора

Перейдіть до Налаштування на телевізорі.

Знайдіть AirPlay серед доступних опцій.

Якщо AirPlay є у списку, ваш телевізор його підтримує. Якщо ні, то ні.

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Хоча цей матеріал охоплює основні бренди, такі як LG, Samsung і Sony, багато інших брендів телевізорів також пропонують моделі з підтримкою AirPlay.

Щодо брендів, не зазначених тут, ви можете перевірити технічні характеристики конкретної моделі в Інтернеті або в посібнику користувача, що додається до телевізора. Це гарантує, що ви зможете насолоджуватися безперебійним з'єднанням з пристроями Apple.