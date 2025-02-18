Потенційно небезпечні: скільки астероїдів ховається біля Землі й чи можемо ми їх зупинити

У Сонячній системі існують мільйони важких космічних каменів, здебільшого сконцентрованих у головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером. Але лише деякі з них мають шанс колись наблизитися до Землі. Ще менше – становлять небезпеку для нашої планети. Але скільки взагалі таких об'єктів є?

NASA класифікує астероїди, які обертаються на відстані до 50 мільйонів кілометрів від нас, як об'єкти, що зближуються з Землею (NEO). Але в цій популяції є підгрупа особливо тривожних об'єктів, які настільки великі й обертаються так близько до Землі, що можуть становити реальну загрозу для нашої планети, якщо відбудеться пряме зіткнення. Ці небезпечні камені відомі як "потенційно небезпечні астероїди" (PHA) й знаходяться під пильним наглядом астрономів, пише 24 Канал.

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Скільки ж існує потенційно небезпечних астероїдів? Наскільки велику загрозу вони становлять? І чи можемо ми їх зупинити, якщо знадобиться? Ось все, що вам потрібно про це знати.

Небезпечні астероїди

Потенційно небезпечні астероїди — це NEO, діаметр яких перевищує 140 метрів і які можуть наблизитися до Землі на відстань 7,48 мільйона кілометрів, що приблизно в 20 разів перевищує середню відстань між Землею та Місяцем.

Якби астероїд такого розміру пройшов крізь атмосферу Землі, не згорівши, він міг би спричинити масштабні руйнування – особливо, якби впав у густонаселеному районі. Такі потенційні ударні об'єкти широко відомі як "астероїди-вбивці міст". Один такий нещодавно заполонив заголовки світових видань.

Деякі з них ще більші — понад 1 кілометр у поперечнику. Такі можуть спричинити загальнопланетарні наслідки або навіть події на рівні вимирання, як, наприклад, космічний камінь, що знищив динозаврів 66 мільйонів років тому. Ці камені відомі як "вбивці планет".

Скільки існує потенційно небезпечних астероїдів

Станом на лютий 2025 року Центр досліджень навколоземних об'єктів NASA (CNEOS) ідентифікував близько 37 500 об'єктів класу NEO. З них близько 2 500 вважаються потенційно небезпечними, згідно з даними Центру малих планет Міжнародного астрономічного союзу (МАС).

Багато з цих об'єктів походять з головного астероїдного поясу, але їхні орбіти змістилися в процесі еволюції Сонячної системи протягом мільйонів років.

NASA розрахувало траєкторії всіх відомих астероїдів і визначило, що жоден з них не зіткнеться з Землею принаймні впродовж наступних 100 років. Однак є кілька об'єктів, які можуть наблизитися до Землі на дуже близьку відстань.



NASA нарахувало тисячі небезпечних астероїдів / Фото Freepik

На що варто звернути увагу

Одним із найбільш небезпечних астероїдів, виявлених до сьогодні, є 2024 YR4. У лютому 2025 року вчені виявили, що цей астероїд-вбивця міст має близько 1,3% ймовірності зіткнення з Землею у 2032 році, хоча очікується, що ця цифра знизиться після майбутніх спостережень. Існує також імовірність, що він вріжеться в Місяць.

Це відкриття викликало достатньо занепокоєння у NASA, щоб навіть перенаправити космічний телескоп Джеймса Вебба на спостереження за космічним каменем.

Але ще раніше, у 2029 році, до нас також впритул наблизиться ще один "убивця міст", астероїд Апофіс, який пролетить повз Землю ближче, ніж деякі штучні супутники. Шанси на те, що він влучить у нашу планету, наразі дорівнюють нулю. Однак це може змінитися, якщо його орбіта буде змінена внаслідок близьких зіткнень з іншими астероїдами протягом наступних кількох років.

Астрономи також уважно спостерігають за Бенну, який був метою місії OSIRIS-REx 2023 року, що повернула на Землю зразки астероїда. Наразі ймовірність того, що Бенну зіткнеться з Землею у 2082 році, становить 1 до 2 700, і симуляції показують, що це може спричинити руйнівні наслідки для всієї планети, якщо зіткнення відбудеться.

Як ми виявляємо потенційно небезпечні астероїди

Науковці та астрономи-аматори по всьому світу досліджують небо, шукаючи проблиски світла, що рухаються відносно темного космічного простору. Більшість цих спостережень зазвичай проводяться за допомогою наземних телескопів, таких як Catalina Sky Survey в Арізоні або Інфрачервоний телескоп на вершині гавайського вулкана Мауна-Кеа.

Цим також займаються космічні супутники, яким не заважає земна атмосфера та зміна часу доби. NASA і Європейське космічне агентство наразі не мають спеціальних супутників для відстеження астероїдів у космосі, але обидва агентства працюють над наступним поколінням космічних детекторів, щоб замінити нещодавно зламаний космічний апарат NASA NEOWISE.

Коли хтось помічає астероїд або комету, він повідомляє про це в Центр малих планет Міжнародного астрономічного союзу, який збирає всі спостереження за малими тілами в Сонячній системі. Звідти вчені з інших обсерваторій можуть зробити більше вимірювань, щоб визначити точну орбіту астероїда і те, чи може він загрожувати Землі.

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Чи можемо ми зупинити потенційно небезпечні астероїди

Вчені визначили, що найкращий спосіб захистити Землю від зіткнення з астероїдом — змінити його траєкторію, а не намагатися знищити його повністю.

Вчені NASA вивчили кілька способів зміни орбітальної траєкторії астероїда. Один з них називається гравітаційним тягачем, коли космічний корабель зводить астероїд з орбіти за допомогою спеціальних маніпуляцій.

Інший метод полягає в тому, щоб підірвати ядерну бомбу поблизу астероїда або на ньому, щоб зіштовхнути його вибуховою хвилею.

Нарешті, науковці пропонують кінетичний удар, який наразі вважається найбільш реалістичним й легким. Це передбачає запуск космічного апарата, який на величезній швидкості зіткнеться з астероїдом навмисно, щоб збити його з курсу.

Кінетичний удар також є єдиним методом, який був належним чином протестований. У вересні 2022 року місія NASA DART врізалася в астероїд Діморфос на швидкості 23 400 км/год. Зіткнення змінило орбіту космічного каменя, довівши, що метод кінетичного удару може працювати. Однак цей метод вимагає років ретельного планування і глибокого розуміння орбіти цільового астероїда. Тому ми повинні виявити загрозу якомога раніше, щоб мати час до неї підготуватися.