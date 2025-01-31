Що відомо зараз

Об'єкт був виявлений Системою останнього попередження про зіткнення астероїдів із Землею 27 грудня 2024 року. За оцінками дослідників, він має приблизно 1 до 83 шансів або 1,3 відсотка зіткнутися з нашою планетою у 2032 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Times.

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Вчені кажуть, що 2024 YR4 має 55 метрів у діаметрі, а це означає, що він занадто малий, щоб покласти край людській цивілізації, якщо зіткнеться із Землею. Але він може знищити велике місто. За оцінками, при зіткненні він вивільнить близько 8 мегатонн енергії – у понад 500 разів більше, ніж атомна бомба, яка зруйнувала Хіросіму.

Хоча зараз астероїд віддаляється від нас, Земля ще матиме кілька наближень з цим космічним каменем протягом наступних 50 років. Уперше це станеться наприкінці 2028 року, а потім нас очікують ще шість близьких зустрічей між 2032 і 2074 роками.

Найбільша імовірність зіткнення, згідно з моделюваннями, існує 22 грудня 2032 року.

Ці фактори ставлять 2024 YR4 на 3-й рівень за Туринською шкалою небезпеки зіткнення – системою, яку вчені використовують для визначення рівня загрози астероїдів. Для об'єктів цього рівня рекомендують посилену увагу громадськості та державних службовців, оскільки до можливого зіткнення лишилося менше десяти років. Варто зазначити, що більшість астероїдів цієї категорії з часом знижують свою небезпеку до рівня 0, тобто відсутнього.

Астрономи пильно стежитимуть за астероїдом, коли він повертатиметься до нашої планети і, звісно ж, продовжать розробляти системи захисту від зіткнень, такі як проєкт DART.