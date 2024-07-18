Чи погано тримати ноутбук постійно підключеним до електромережі?

Ноутбуки для багатьох це повсякденний інструмент і ми звикли підключати їх до блоку живлення коли працюємо чи залишаємо на місці, щоб вони були повністю заряджені. Однак, чи не шкодить така практика акумулятору?

Як постійне підключення впливає на стан батареї ноутбука та що ми можемо зробити, щоб він працював від акумулятора довше, розповідає Техно 24.

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Одразу варто зазначити, що батареї є витратними матеріалами та мають обмежену кількість циклів заряджання. Тому справа не в тому, щоб знайти ідеальне рішення, а в тому, щоб зрозуміти оптимальні стратегії заряджання, які найкраще підходять для вашого пристрою.

Про що не варто турбуватися

Міф про те, що акумулятор ноутбука можна перевантажити, досі можна зустріти в мережі. Однак більшість ноутбуків мають вбудований захист від перевантаження, а підключення до мережі оригінального зарядного пристрою або якісної заміни не призведе до пошкодження акумулятора.

Скористайтеся перевагами інтелектуальної зарядки

Багато сучасних ноутбуків мають функції інтелектуального заряджання, призначені для захисту акумулятора та продовження терміну його служби. Наприклад, у MacBook є функція під назвою Battery Health Management, а в ноутбуках з Windows 11 – функція під назвою Smart Charging.

Крім того, багато виробників ноутбуків пропонують фірмові інструменти керування акумулятором, які дозволяють налаштувати схожі правила керування акумулятором.

Уникайте перегріву акумулятора

Надмірне нагрівання є однією з явних загроз для довговічності акумулятора. Якщо у вас ноутбук зі знімним акумулятором, варто виймати його, коли ви використовуєте пристрій як замінник стаціонарного комп'ютера.

Якщо ваш ноутбук не має знімного акумулятора, ви можете користуватися ним в режимі роботи "від батареї" та заряджати на підставці для ноутбука, щоб допомогти розсіювати тепло.

Відкалібровуйте акумулятор

Періодичне проведення повного циклу заряджання ноутбука може допомогти відкалібрувати акумулятор і продовжити термін його служби. Це передбачає розряджання акумулятора до нуля, а потім заряджання його до 100% за один раз.

Чи шкодить ноутбуку постійне підключення до розетки?

На цьому етапі ви можете поставити собі питання, що саме слід робити з ноутбуком: залишати його увімкненим у електромережу, під'єднувати лише для підзарядки або ж ретельно збалансувати ці два варіанти, зважаючи на відсоток заряду акумулятора і таке інше.

На жаль, чітких рекомендацій з цього приводу не так багато. Багато виробників ноутбуків просто не дають чіткої відповіді на цю тему (або не дають взагалі). Apple раніше радила не залишати MacBook постійно увімкненим в мережу, але на їхній сторінці з порадами щодо використання акумулятора цієї поради більше немає.

Якщо ж говорити по суті, то заряджання акумулятора збільшує його знос, і уникнути цього неможливо, а часткове заряджання значно подовжує термін служби акумулятора. Загалом виробники радять заряджати акумулятор якомога рідше. Це технічно точна порада, але трохи непрактична в реальному житті.

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То що ж робити?

Ми ж радимо вам оцінити свої сценарії використання і діяти згідно з ними. Якщо ви користуєтеся ноутбуком для роботи та він постійно стоїть у вас на столі, краще стежити за його зарядом і працювати лише від батареї, а при розрядці підключати пристрій до мережі поки він не зарядиться до 100%.

Техніка "любить" турботу, тож якщо ви стежитимете за своїм ноутбуком він прослужить вам довше, але слід розуміти, що рано чи пізно вам таки доведеться звертатися у сервісний центр задля заміни батареї.