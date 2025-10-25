Як очистити вашу стрічку в Pinterest від зображень, створених штучним інтелектом

Соціальні мережі все більше наповнюються ШІ-зображеннями, які часто виглядають дивно та нереалістично. Це засмучує користувачів, що шукають справжнє натхнення та ідеї. Саме тому одна з популярних платформ вирішила запропонувати користувачам більше контролю над тим, що вони бачать у своїй стрічці.

Як саме Pinterest дозволяє керувати ШІ-контентом?

Останнім часом користувачі Pinterest почали масово скаржитися на засилля так званого "ШІ-сміття" – низькоякісних та безглуздих зображень, згенерованих нейромережами. Платформа, яка завжди була джерелом натхнення для творчих людей, дизайну, рецептів і декору, почала втрачати свою автентичність. У відповідь на критику та можливі ризики для своєї репутації, розробники представили інструменти, що дозволяють принаймні частково обмежити кількість такого контенту, пише 24 Канал.

Компанія запустила функцію, яка дає змогу "приглушити" пости, створені штучним інтелектом, у стрічці рекомендацій. Для цього в налаштуваннях профілю з’явився новий розділ з перемикачами.

Як вимкнути ШІ-контент з комп'ютера:

Щоб знайти потрібні опції, спочатку на головній сторінці натисніть на іконку налаштувань, що тепер розташовується унизу бокової панелі ліворуч.

Виберіть "Настройки" у випадаючому вікні, а потім меню "Налаштуйте рекомендації".

Тепер ви бачите кілька вкладок посередині сторінки, які дозволяють гнучко налаштовувати рекомендований контент. Оберіть вкладку "Теми на основі GenAI".

На останньому етапі виставте ті перемикачі, які вас цікавлять, або зніміть усі.



Перемикачі, які регулюють ШІ-контент у Pinterest / Скриншот 24 Каналу

Як вимкнути ШІ-контент на смартфоні:

Спочатку перейдіть на свій профіль – кнопка з вашим аватаром унизу праворуч.

Після цього натисніть на свій аватар зверху ліворуч і виберіть меню "Налаштуйте рекомендації".

Прогорніть вкладки зверху, оскільки вони не влазять на екран усі відразу. Знайдіть останню вкладку "Теми на основі GenAI".

Виставте ті перемикачі, які вас цікавлять, або зніміть усі.

Таким чином користувачі можуть вимкнути показ згенерованих зображень для конкретних категорій, які виявилися найбільш схильними до появи ШІ-контенту. Серед них – мистецтво, архітектура, мода, краса, декор для дому, здоров'я та спорт.

Застереження

Важливо розуміти, що ці нововведення не видалять штучно створені зображення повністю. Як пояснив технічний директор Pinterest Метт Мадрігал, мета компанії – не заборонити ШІ, а знайти правильний баланс між людським і машинним контентом, адже не всі згенеровані матеріали є неякісними. Функція лише зменшить кількість таких постів у стрічці.

Незрозуміло також, чи нові налаштування поширюють лише на той контент, де автори самі вказали причетність ШІ, чи додаток якимось чином визначає згенеровані зображення, навіть якщо вони не мають мітки "Змінено ШІ".

Нарешті, Pinterest пообіцяв зробити помітнішими мітки "Змінено ШІ", які компанія почала тестувати раніше.​