Як повернути до життя старий iPhone після оновлення iOS

З кожним новим оновленням iOS багато користувачів стикаються з тим, що їхній iPhone починає працювати повільніше. Купівля нового пристрою – не єдиний вихід. Є кілька простих способів, які допоможуть покращити продуктивність навіть старого iPhone.

Якщо ви не готові прощатися зі своїм смартфоном, 24 Канал підготував кілька порад, які змусять його працювати швидше й краще.

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Видаліть непотрібні застосунки та віджети

Один із найефективніших способів прискорити iPhone – очистити його від зайвих застосунків. Багато користувачів завантажують програми для разового використання, а потім забувають про них. Однак вони можуть працювати у фоновому режимі, споживаючи ресурси пристрою.

Щоб переглянути всі встановлені програми та видалити зайві, перейдіть у Налаштування > Загальні > Сховище iPhone.

Також варто оптимізувати віджети на головному екрані. Хоча вони забезпечують швидкий доступ до інформації, їх надлишок може уповільнювати роботу пристрою та зменшувати час автономної роботи.

Звільніть місце у сховищі за допомогою iCloud

Нестача вільного місця у внутрішньому сховищі може значно впливати на швидкодію смартфона. Щоб цього уникнути, можна використовувати iCloud для зберігання даних.

Функція "Оптимізація сховища iPhone" дозволяє автоматично зберігати повнорозмірні фото та відео в iCloud, залишаючи на пристрої їхні зменшені версії.

Це можна налаштувати в Налаштуваннях > Фото > Оптимізувати сховище iPhone.

Очистіть кеш та історію браузера Safari

Браузер Safari накопичує кеш, файли cookie та історію переглядів, що може сповільнювати його роботу.

Щоб видалити ці дані, потрібно перейти в Налаштування > Safari > Очистити історію та дані сайтів.

Ця дія не лише прискорить роботу браузера, а й звільнить додаткове місце у сховищі.

Увімкніть "Зменшення руху" та "Зменшення прозорості"

Сучасні iPhone використовують анімаційні ефекти для плавного перемикання між екранами та програмами. На старих пристроях ці візуальні ефекти можуть створювати зайве навантаження на процесор.

Щоб вимкнути анімацію, перейдіть у Налаштування > Спеціальні можливості > Рух та активуйте опцію "Зменшення руху" .

та активуйте опцію . Також корисно зменшити прозорість у Налаштування > Спеціальні можливості > Дисплей і розмір тексту > Зменшити прозорість. Це зробить інтерфейс менш вимогливим до ресурсів пристрою.

Вимкніть автоматичне завантаження застосунків

Фонове завантаження оновлень застосунків може впливати на продуктивність iPhone, особливо якщо у вас багато встановлених програм.

Щоб вимкнути цю функцію, потрібно перейти в Налаштування > App Store та вимкнути "Автоматичні завантаження".

Обмежте фонове оновлення застосунків

Деякі програми оновлюють дані у фоновому режимі, що може споживати ресурси пристрою.

Щоб зменшити навантаження, можна вимкнути Фонове оновлення застосунків для непотрібних програм у Налаштування > Загальні > Оновлення контенту.

Це дозволить контролювати, які програми працюють у фоновому режимі, і покращить продуктивність пристрою.

Заміна акумулятора

З часом батарея iPhone втрачає свою ємність, що може спричиняти раптові вимкнення пристрою та загальне уповільнення роботи. Якщо Стан акумулятора у Налаштування > Акумулятор показує значне зношення, варто розглянути можливість його заміни.

Після заміни батареї пристрій працюватиме стабільніше, а час автономної роботи значно покращиться.

Вимкніть "Режим низького енергоспоживання"

Режим економії заряду корисний у критичних ситуаціях, однак він також може обмежувати роботу програм і зменшувати загальну продуктивність пристрою. Якщо акумулятор у хорошому стані, краще використовувати цей режим лише за потреби, а не постійно.

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Ці рекомендації можуть суттєво покращити продуктивність навіть старого iPhone та продовжити його термін служби. Якщо ви не маєте наміру купувати новий смартфон, а старий вже почав "пригальмовувати", сподіваємося за допомогою наших порад ви зможете "повернути його до життя".

Втім, якщо ваш пристрій вже не підтримує свіжих оновлень операційної системи, краще розглянути можливість оновлення до більш актуального телефона, адже це не лише питання зручності, але й безпеки вас, як користувача.