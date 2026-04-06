Це станеться вперше з 1972 року: вночі відбудеться історичний обліт Місяця екіпажем Artemis 2

Астронавти місії Artemis 2 вперше за понад 50 років пролітають поблизу Місяця. Протягом семигодинного обльоту екіпаж спостерігатиме супутник Землі, проводитиме наукові дослідження та навіть бачитиме сонячне затемнення з унікальної точки – за межами орбіти Місяця.

Екіпаж із чотирьох астронавтів – командир Рід Вайзман, пілот Віктор Гловер, а також спеціалісти місії Крістіна Кох і Джеремі Гансен – здійснює перший пілотований політ до Місяця з часів Apollo 17. В ніч з 6 на 7 квітня відбудеться чергова історична подія, за якою ви також зможете спостерігати, – розповідає 24 Канал.

Що відбудеться під час історичного обльоту Місяця?

У день обльоту екіпаж прокинеться вранці, після чого NASA запустить спеціальну трансляцію. Вже на початку ключових подій корабель Orion перевищить рекорд відстані місії Apollo 13, віддалившись від Землі більш ніж на 406 тисяч кілометрів.

Перед самим обльотом астронавти затемнять кабіну та підготують камери. Далі почнеться основний етап – п'ятигодинне спостереження, яке входить до загального семигодинного періоду. Екіпаж вивчить як ближній, так і зворотний бік Місяця, включно з полярними регіонами, які раніше не бачили астронавти епохи "Аполлон".

Наукова програма включає 10 основних завдань і 35 цілей для спостережень. Астронавти працюватимуть позмінно, фіксуючи голосові нотатки через спеціальний застосунок, і робитимуть тисячі знімків кратерів, рівнин і гір. Серед можливих об'єктів – навіть місця посадок місій Apollo 12 та Apollo 14.

Один із найнапруженіших моментів – тимчасова втрата зв'язку з кораблем, яка триває близько 40 хвилин. Після цього апарат вийде на мінімальну відстань до Місяця, а також досягне максимальної віддаленості від Землі.

Окрема подія – повне сонячне затемнення, яке астронавти спостерігатимуть уже за Місяцем. Воно триватиме майже годину і стане одним із найрідкісніших видовищ для людини в космосі.

Після завершення обльоту екіпаж почне передавати на Землю перші зображення. У NASA наголошують: підготовка астронавтів дала результат – їхні спостереження вже зараз викликають великий інтерес у науковців.

Детальний таймінг обльоту Місяця місії Artemis 2

Вже за лічені години почнеться найважливіша подія місії Artemis 2 – обліт Місяця. За словами Вайзмана, емоції команди складно передати – астронавти реагують на побачене "як діти", не відриваючись від ілюмінаторів.

За кілька днів до зближення вони вже спостерігали Місяць, але головна подія – семигодинний обліт – стане кульмінацією польоту, повідомляє Space.com.

Час (EDT / GMT+3) Подія Що відбувається 09:50 / 16:50 Початок дня Екіпаж прокидається – стартує 6-й день польоту 13:00 / 20:00 Початок трансляції NASA запускає спеціальний стрім обльоту 13:56 / 20:56 Новий рекорд Корабель Orion віддалиться далі, ніж Apollo 13 14:10 / 21:10 Коментар екіпажу Астронавти вийдуть на зв’язок (тільки аудіо) 14:15 / 21:15 Підготовка до обльоту Затемнення кабіни, налаштування камер і обладнання 14:45 / 21:45 Початок обльоту Старт 7-годинного періоду спостережень Місяця 16:35 / 23:35 Кадри зсередини Покажуть, що відбувається всередині Orion 18:47 / 01:47 Втрата зв'язку Тимчасове зникнення сигналу (~40 хвилин) 19:02 / 02:02 Найближча точка Мінімальна відстань до Місяця 19:05 / 02:05 Максимальна відстань Найдальша точка від Землі 19:27 / 02:27 Відновлення зв'язку Контакт із кораблем відновлюється 20:35 / 03:35 Сонячне затемнення Місяць повністю закриває Сонце (≈53 хв) 21:20 / 04:20 Завершення обльоту Кінець спостережень, передача перших знімків

Чому Artemis 2 така важлива місія?

Місія Artemis 2 – це не просто політ навколо Місяця, а складний технологічний і науковий експеримент. За офіційними даними та повідомленнями NASA, вона має кілька цікавих деталей, які часто залишаються поза увагою.