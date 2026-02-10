Не відповідайте на номери з цими цифрами – це дзвонять шахраї

Телефонні дзвінки ніколи не були гарантією живого та безпечного спілкування, але все стало ще гіршим в епоху сучасних технологій і штучного інтелекту. Завдяки інтернет-телефонії та підміні номерів шахраї легко маскуються під звичайні або навіть знайомі контакти. Але часто саме цифри на екрані можуть підказати, чи варто брати слухавку, чи краще проігнорувати виклик.

Які цифри в номері можуть видати шахраїв?

Розпізнати небезпечний дзвінок можна ще до відповіді, якщо уважно подивитися на формат і код номера. Один із ключових сигналів – міжнародний код. Після знака "+" завжди вказується країна, з якої нібито телефонують. Для України це +380. Якщо на екрані з'являється іноземний код, а серед ваших контактів немає знайомих за кордоном, такий виклик варто сприймати з насторогою. Крім ризику шахрайства, подібні дзвінки можуть тарифікуватися як міжнародні, пише 24 Канал.

Окрема категорія – дзвінки зі стаціонарних номерів Києва з кодом +380 44. Формально це звичайні міські телефони столиці, але на практиці саме цей код дедалі частіше використовують спамери та аферисти. Якщо ви не проживаєте в Києві чи області й не маєте там справ, ймовірність корисного дзвінка мінімальна, враховуючи, що сьогодні мало хто окристується стаціонарними телефонами.

В Україні чітко закріплені коди мобільних операторів. Для "Київстар" це +380 67, 68, 96, 97, 98 та 77, для Vodafone – +380 50, 66, 95, 99 і 75, для Lifecell – +380 63, 73 та 93.

Якщо номер виглядає нетипово або має дивне поєднання цифр, яке не асоціюється з жодним оператором, це може бути ознакою підміни або інтернет-телефонії, якою активно користуються шахраї.

Ще один тривожний сигнал – короткі номери. Хоча банки, мобільні оператори чи великі сервіси часто телефонують саме з них, шахраї навчилися імітувати такі формати. Якщо ви не очікували дзвінка й не маєте активних звернень до установ, відповідати не варто.

Обережно, месенджери

Окремої уваги заслуговують виклики через месенджери. У Viber чи Telegram аферисти нерідко телефонують із невідомих або одноразових акаунтів, не залишаючи жодних повідомлень. Такий спосіб дозволяє швидко зникнути після невдалої спроби контакту, тому без перевірки краще не відповідати.

З огляду на це є сенс узагалі закрити можливіть телефонувати вам з незнайомих номерів. Це можна зробити в налаштуваннях конфіденційності вашого месенджера.

Будьте обережні

Фахівці радять пам'ятати, що шахраї дедалі частіше маскуються під "звичайні" українські номери. Саме тому варто оцінювати не лише код, а й контекст – чи чекали ви дзвінка, чи має він логічне пояснення.

Уважність до деталей допомагає уникнути ситуацій, коли один необачний виклик може коштувати грошей або особистих даних.