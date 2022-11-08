Як видалити сторінку в Instagram: детальна інструкція для смартфона та комп'ютера

Instagram отримує дедалі більше критики на свою адресу – через велику кількість реклами, дратівливі функції та оновлення, неадекватну модерацію тощо. Тому не дивно, що багато хто хоче видалити сторінку. Однак зробити це не так просто.

Компанія Meta постійно змінює способи видалення облікового запису в Instagram, все більше ускладнюючи його. Їй не вигідно втрачати користувачів, тому вона влаштовує цілий квест для пошуку бажаної кнопки деактивації, щоб власник сторінки передумав йти з платформи, поки ламає голову над тим, як це зробити. Чергові такі зміни відбулись не так давно, тому в цьому матеріалі 24 канал розповість, як же видалити сторінку з інстаграму.

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Як видалити акаунт Instagram з комп'ютера

З вашого ПК зробити це найпростіше.

Перейдіть на спеціальну сторінку "Видалити обліковий запис" .

. Якщо ви не ввійшли в обліковий запис Instagram, вам буде запропоновано це зробити.

Вкажіть, чому ви хочете видалити вашу сторінку та повторно введіть свій пароль. Пункт для остаточного видалення свого облікового запису відобразиться лише після того, як ви зробите ці дії.

Натисніть "Видалити".

Як видалити акаунт Instagram з телефона Android



Видаляємо Instagram на Android / Фото freepik

На жаль, видалення сторінки прямо з додатка для Android-смартфона неможливе. Однак у цьому допоможе будь-який мобільний браузер, який ви встановили на своєму пристрої.

Зайдіть у додаток Instagram та перейдіть на свій профіль.

У верхній правій частині оберіть три горизонтальні лінії та зайдіть у Налаштування .

та зайдіть у . Далі натисніть "Довідковий центр" і в полі пошуку введіть "Видалити сторінку" .

і в полі пошуку введіть . У результатах пошуку натисніть "Видалити свій обліковий запис Instagram" . Система покаже вам інструкції, з яких слідує, що "якщо ви використовуєте додаток Instagram для Android, вам потрібно перейти на сайт Instagram.com на комп’ютері або в мобільному браузері, щоб видалити свій обліковий запис".

. Система покаже вам інструкції, з яких слідує, що "якщо ви використовуєте додаток Instagram для Android, вам потрібно перейти на сайт Instagram.com на комп’ютері або в мобільному браузері, щоб видалити свій обліковий запис". У верхній частині сторінки ви побачите випадаюче меню, в якому можна вибрати інструкції для бажаної платформи – Android, iOS, ПК, мобільного браузера . Оберіть з цього списку останнє.

. Оберіть з цього списку останнє. В інструкціях для мобільного браузера Meta сховала ще одне випадаюче меню, в якому й буде потрібне посилання. Розкрийте меню "Сайт Instagram.com з мобільного браузера" і знайдіть там посилання "Видалити обліковий запис" або ж одразу відкрийте посилання на цю сторінку. В останньому випадку обов'язково переконайтеся, що в браузері ви авторизувалися на правильній сторінці, якщо маєте їх кілька й заходили на якусь із них раніше.

і знайдіть там посилання або ж одразу відкрийте посилання на цю сторінку. В останньому випадку обов'язково переконайтеся, що в браузері ви авторизувалися на правильній сторінці, якщо маєте їх кілька й заходили на якусь із них раніше. Вкажіть, чому ви хочете видалити вашу сторінку та повторно введіть свій пароль. Пункт для остаточного видалення свого облікового запису відобразиться лише після того, як ви зробите ці дії.

Торкніться кнопки "Видалити".

Як видалити акаунт Instagram з телефона iOS

Зверніть увагу, що в такому випадку ваша сторінка видалиться назавжди разом зі всім її вмістом. Якщо ви просто хочете зробити перерву, можете натомість тимчасово вимкнути свій обліковий запис. Крім того, ви можете завантажити копію своєї інформації (наприклад, світлини та дописи).



Видаляємо Instagram на iPhone / Фото June Aye

Користувачам iPhone пощастило більше – тут уже дещо простіше.

Перейдіть до свого профілю й оберіть Налаштування .

. Торкніться "Обліковий запис" , після чого торкніться внизу " Видалити обліковий запис" .

, після чого торкніться внизу " . Оберіть " Видалити обліковий запис" , після чого – " Продовжити видалення облікового запису" .

, після чого – " . Вкажіть, чому ви хочете видалити вашу сторінку та повторно введіть свій пароль. Пункт для остаточного видалення свого облікового запису відобразиться лише після того, як ви зробите ці дії.

Торкніться "Видалити", а потім "OK", щоб підтвердити.

. Деактивація сторінки в усіх випадках відбудеться негайно, однак остаточне її видалення займе 30 днів, а в деяких випадках до 90 днів. Після закінчення цього строку з моменту подання запиту на видалення обліковий запис і всю пов’язану з ним інформацію буде видалено остаточно без можливості відновлення.