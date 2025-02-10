Якою була б наша галактика, якби ми спостерігали за нею з відстані мільйонів світлових років

На жаль, ми не можемо бачити Чумацький Шлях збоку, оскільки знаходимось усередині нього. Навіть найвіддаленіші космічні апарати не оцінять його зовнішній вигляд, оскільки галактика настільки велика, що відлетіти на достатню відстань ми просто не в змозі. Однак можемо спитати науковців.

Гіпотетичні сторонні спостерігачі можуть бачити 100 мільярдів зірок Чумацького Шляху не більше, ніж крихітною світловою плямою на своєму нічному небі. Але якби вони проаналізували частоти світла в цій плямі, то могли б розшифрувати, з чого складається наша галактика, повідомляє 24 Канал з посиланням на ScienceAlert. Як же виглядає хімічний склад Чумацького Шляху з відстані мільйонів світлових років?

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100 мільйонів років звідси

Дослідження, проведене Інститутом астрономії Макса Планка в Німеччині та Університетом Юньнань у Китаї, дало відповідь на це питання: наша галактика дивакувата, хоча й не єдина в своєму роді. Чумацький Шлях виділяється серед інших галактик подібного розміру тим, що концентрація металів, яка є дуже низькою в центрі, зростає до середини, а потім спадає на околицях. Для порівняння, розподіл металів в інших галактиках набагато "пласкіший", більше схожий на млинець, ніж на пончик.

Дослідники порівняли наш Чумацький Шлях з 321 галактикою схожої маси, які спостерігалися в рамках дослідження Mapping Nearby Galaxies at Apache Point Observatory (MaNGA). Вони виявили, що лише один відсоток цих галактик відповідає Чумацькому Шляху з точки зору розподілу металів.

Дослідники також порівняли Чумацький Шлях зі 134 галактиками, створеними в симуляції Всесвіту TNG50, яка моделює еволюцію десятків тисяч галактик протягом 13,8 мільярда років. Тут лише 11 відсотків змодельованих галактик були схожі на нашу.

Чому наш Чумацький Шлях такий дивний?

Астрономи використовують слово "метал" для позначення всіх елементів, важчих за водень і гелій. Ядра водню і гелію утворилися приблизно через три хвилини після Великого вибуху, а електрони приєдналися до них приблизно через 380 000 років, щоб утворити атоми. Важчі елементи є продуктом мільярдів років зоряної еволюції, і їм потрібно більше часу, щоб виникнути. З цієї причини зірки, які народилися раніше в історії Всесвіту, як правило, містять менше металів, ніж ті, що народилися пізніше.

Є кілька пояснень.