Що робити, якщо застосунки на Android смартфоні не оновлюються автоматично

Якщо Goole Play Store не оновлює застосунки на вашому смартфоні автоматично, ви ризикуєте пропустити нові функції, патчі безпеки та виправлення помилок. На щастя, це можна виправити налаштувавши Play Store.

Як все правильно зробити розповідає 24 Канал. Ми зібрали швидкі та актуальні поради, які обов'язково допоможуть вам отримувати актуальні оновлення для застосунків на смартфон.

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Якщо Play Store не оновлює застосунки, попри працююче з'єднання з Інтернетом, спершу перевірте налаштування мережі для автоматичного оновлення. Ви можете налаштувати Play Store на автоматичне оновлення програм лише через Wi-Fi або через Wi-Fi та мобільний зв'язок. Ось як це зробити:

Торкніться іконки профілю у верхньому правому куті Play Store. Виберіть Налаштування зі списку. Перейдіть до Налаштування мережі > Автоматичне оновлення програм. Виберіть пункт Через будь-яку мережу, щоб дозволити Play Store оновлюватись щоразу, коли з'являється нове оновлення.

Якщо ця опція вже ввімкнена, вимкніть її, зачекайте, а потім увімкніть знову.

Увімкніть автоматичну дату та час

У Google Play Store також можна налаштувати параметри автоматичного оновлення для кожної програми. Отже, якщо певна програма не оновлюється автоматично, перейдіть на її сторінку в Play Store, торкніться іконки з трьома крапками у верхньому правому куті і встановіть прапорець навпроти пункту Увімкнути автоматичне оновлення.

Неправильні налаштування дати й часу можуть ускладнити синхронізацію серверів Google з вашим пристроєм. Щоб уникнути цієї проблеми, краще дозволити вашому телефону Android встановлювати дату і час автоматично. Ось як це зробити:

Запустіть програму "Налаштування" на своєму телефоні. Торкніться Загальне управління і виберіть Дата і час у наступному меню. Увімкніть перемикач Автоматично встановлювати дату і час.

Зверніть увагу, що кроки можуть дещо відрізнятися залежно від вашого пристрою та версії Android, яку він використовує.

Вимкніть оптимізацію заряду акумулятора для Play Store

На Android ви можете обмежити можливість програми працювати у фоновому режимі, встановивши обмеження заряду акумулятора. Якщо ви заборонили роботу Play Store у фоновому режимі, щоб збільшити час автономної роботи телефону, він може не оновлювати програми автоматично.

Щоб дозволити Play Store працювати у фоновому режимі на пристрої Android, виконайте такі дії:

Натисніть і утримуйте піктограму програми Play Store, а потім натисніть піктограму Інформація (i) у меню, що з'явиться. Перейдіть до пункту Акумулятор. Виберіть опцію Оптимізація.

ви можете перейти до Налаштування > Програми > Магазин Google Play, щоб знайти ці опції.

Якщо на вашому телефоні Android увімкнено режим енергозбереження, спробуйте вимкнути його.

Видаліть кеш Play Store

Play Store, як і будь-який інший застосунок, зберігає дані в кеші, щоб пришвидшити завантаження сторінок і покращити загальний досвід користування. Однак надмірне накопичення даних кешу може негативно вплинути на його продуктивність.

Тому, якщо ви не отримуєте сповіщення про оновлення або Play Store не оновлює застосунки, попри увімкнені налаштування автоматичного оновлення, спробуйте очистити кеш, виконавши ці кроки:

Утримуйте піктограму програми Play Store і торкніться піктограми "Інформація" (i) у меню, що з'явиться. Торкніться Сховище. Натисніть "Очистити кеш" у правому нижньому куті.

Видаліть та знову встановіть оновлення Play Store

Оскільки Play Store є базовим застосунком операційної системи Android, ви не можете видалити його з телефону. Однак ви можете видалити його останнє оновлення в налаштуваннях програм. Якщо попередні виправлення не допомогли, спробуйте видалити оновлення Play Store, а потім переінсталювати їх, щоб вирішити проблему.

Натисніть і утримуйте значок програми Play Store, а потім у меню, що з'явиться, торкніться значка "Інформація" (i). Торкніться значка з трьома крапками у верхньому правому куті і виберіть Видалити оновлення. Натисніть OK, щоб підтвердити.

Після цього відкрийте Google Play Store, і він автоматично встановить видалені оновлення.

Звільніть місце в пам'яті телефону

Іншою проблемою може бути недостатня кількість вільного сховища на вашому телефоні. Взагалі смартфон повинен сповістити вас, коли місця буде критично мало, але ви також можете перевірити це вручну, перейшовши в Налаштування > Загальне управління > Сховище.

Ви можете видалити всі невикористовувані програми або непотрібні файли, щоб звільнити місце в пам'яті телефону Android. Крім того, ви можете скористатися обхідними шляхами, щоб отримати більше місця в пам'яті телефону Android.

Вийдіть та знову увійдіть в обліковий запис Play Store

Проблеми з вашим обліковим записом Google іноді можуть перешкоджати автоматичному оновленню додатків у Play Store. Ви можете спробувати видалити і знову додати свій обліковий запис Google, щоб перевірити, чи це вирішить проблему. Ось як це зробити:

Відкрийте програму "Налаштування" на своєму телефоні. Перейдіть до Облікові записи та резервне копіювання > Керування обліковими записами та виберіть свій обліковий запис Google у наступному меню. Натисніть кнопку Видалити обліковий запис. Натисніть Видалити обліковий запис ще раз, щоб підтвердити.

Перезавантажте пристрій після видалення облікового запису, а потім додайте його знову. Після цього у вас не повинно виникнути жодних проблем.

Перевірте наявність оновлень Android

У Play Store можуть виникнути проблеми з оновленням ваших застосунків, якщо на вашому телефоні не встановлена остання версія Android. Оскільки оновлення програмного забезпечення часто вирішують існуючі проблеми і підвищують стабільність системи, ми рекомендуємо встановлювати їх, як тільки вони стають доступними.

На телефоні Android перейдіть до "Налаштування" > "Оновлення програмного забезпечення" > "Завантажити та встановити". Якщо оновлення доступне, завантажте та встановіть його.

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Скиньте телефон до заводських налаштувань

Якщо жодне з перерахованих вище виправлень не спрацювало, у вас немає іншого вибору, окрім як скинути телефон до заводських налаштувань. Це призведе до повного очищення пристрою і відновлення його до заводських налаштувань.

Це виснажливий процес, який знищує всі дані з пристрою. Однак він дає вашому телефону новий старт, що може вирішити проблеми з автоматичним оновленням застосунків та будь-які інші проблеми з програмним забезпеченням, з якими ви можете зіткнутися.