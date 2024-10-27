Як перевести годинник на зимовий час вручну

З наближенням щорічного переходу на зимовий час, запланованого на 27 жовтня, українці готуються перевести стрілки годинника на одну годину назад. Хоча зазвичай це відбувається автоматично на наших пристроях, в деяких випадках може знадобитися особисте втручання. Ось як це зробити.

Якщо ваш смартфон не перейшов самостійно на зимовий час, це дуже легко виправити. 24 Канал зібрав інструкції для Android та iOS, а також кнопкових телефонів. Ми також раніше писали про те, як зробити, щоб пристрої здійснювали перехід автоматично.

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Що робити на Android

Перейдіть у Налаштування.

У пошуку введіть слово "Час" або "Дата" і з результатів виберіть відповідне меню.

Якщо у вас не встановлений перемикач "Установити час автоматично", то нижче буде активне меню "Час" і меню "Дата".

Натискайте на потрібне меню, щоб вручну встановити правильні показники.

Якщо перемикач "Установити час автоматично" активний, але час все одно неправильний, спочатку зніміть цей перемикач і далі налаштуйте час на свій розсуд.

Що робити на iPhone та iPad

Якщо на пристрої відображаються неправильні дата, час або часовий пояс, змініть вручну кожен параметр окремо.

Перейдіть у Параметри – Загальні – Дата і час.

Імовірно, у вас не виставлений перемикач "Задавати автоматично". Ви можете ввімкнути його, щоб час не вимагав вашої уваги, але якщо не бажаєте, то в тому ж меню знайдіть пункт дати й часу, а потім вкажіть правильні.

Ви також можете натиснути "Часовий пояс", щоб вказати місто з потрібним часовим поясом.

Якщо перемикач "Задавати автоматично" активний, але час все одно неправильний, спочатку зніміть перемикач, а потім встановіть потрібні показники.

Що робити на кнопковому телефоні

Старі кнопкові телефони часто не підтримують автоматичне переведення часу, тож у таких випадках його потрібно змінювати самостійно. Для цього:

Зайдіть у налаштування телефону.

Відкрийте меню дати та часу.

Встановіть новий час і збережіть зміни.

У цьому випадку якоїсь уніфікації немає, оскільки кожен виробник таких телефонів має для них власну операційну систему. Але логіка налаштувань у них приблизно однакова, а потрібні вам параметри не ховаються глибоко в меню.

Куди перевести годинники

27 жовтня о 04:00 годинники потрібно перевести на 1 годину назад. Таким чином четверта година зміниться на третю.

З цього моменту Україна перебуватиме в часовому поясі UTC+2.