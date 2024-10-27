Якщо ваш смартфон не перейшов самостійно на зимовий час, це дуже легко виправити. 24 Канал зібрав інструкції для Android та iOS, а також кнопкових телефонів. Ми також раніше писали про те, як зробити, щоб пристрої здійснювали перехід автоматично.

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Що робити на Android

Перейдіть у Налаштування.

У пошуку введіть слово "Час" або "Дата" і з результатів виберіть відповідне меню.

Якщо у вас не встановлений перемикач "Установити час автоматично", то нижче буде активне меню "Час" і меню "Дата".

Натискайте на потрібне меню, щоб вручну встановити правильні показники.

Якщо перемикач "Установити час автоматично" активний, але час все одно неправильний, спочатку зніміть цей перемикач і далі налаштуйте час на свій розсуд.

Що робити на iPhone та iPad

Якщо на пристрої відображаються неправильні дата, час або часовий пояс, змініть вручну кожен параметр окремо.

Перейдіть у Параметри – Загальні – Дата і час.

Імовірно, у вас не виставлений перемикач "Задавати автоматично". Ви можете ввімкнути його, щоб час не вимагав вашої уваги, але якщо не бажаєте, то в тому ж меню знайдіть пункт дати й часу, а потім вкажіть правильні.

Ви також можете натиснути "Часовий пояс", щоб вказати місто з потрібним часовим поясом.

Якщо перемикач "Задавати автоматично" активний, але час все одно неправильний, спочатку зніміть перемикач, а потім встановіть потрібні показники.

Що робити на кнопковому телефоні

Старі кнопкові телефони часто не підтримують автоматичне переведення часу, тож у таких випадках його потрібно змінювати самостійно. Для цього:

Зайдіть у налаштування телефону.

Відкрийте меню дати та часу.

Встановіть новий час і збережіть зміни.

У цьому випадку якоїсь уніфікації немає, оскільки кожен виробник таких телефонів має для них власну операційну систему. Але логіка налаштувань у них приблизно однакова, а потрібні вам параметри не ховаються глибоко в меню.

Куди перевести годинники

27 жовтня о 04:00 годинники потрібно перевести на 1 годину назад. Таким чином четверта година зміниться на третю.

З цього моменту Україна перебуватиме в часовому поясі UTC+2.