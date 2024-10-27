Если ваш смартфон не перешел самостоятельно на зимнее время, это очень легко исправить. 24 Канал собрал инструкции для Android и iOS, а также кнопочных телефонов. Мы также ранее писали о том, как сделать, чтобы устройства осуществляли переход автоматически.
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Что делать на Android
- Перейдите в Настройки.
- В поиске введите слово "Время" или "Дата" и из результатов выберите соответствующее меню.
- Если у вас не установлен переключатель "Установить время автоматически", то ниже будет активное меню "Время" и меню "Дата".
- Нажимайте на нужное меню, чтобы вручную установить правильные показатели.
- Если переключатель "Установить время автоматически" активен, но время все равно неправильное, сначала снимите этот переключатель и далее настройте время по своему усмотрению.
Что делать на iPhone и iPad
Если на устройстве отображаются неправильные дата, время или часовой пояс, измените вручную каждый параметр отдельно.
- Перейдите в Параметры – Общие – Дата и время.
- Вероятно, у вас не выставлен переключатель "Задавать автоматически". Вы можете включить его, чтобы время не требовало вашего внимания, но если не желаете, то в том же меню найдите пункт даты и времени, а затем укажите правильные.
- Вы также можете нажать "Часовой пояс", чтобы указать город с нужным часовым поясом.
- Если переключатель "Задавать автоматически" активен, но время все равно неправильное, сначала снимите переключатель, а затем установите нужные показатели.
Что делать на кнопочном телефоне
Старые кнопочные телефоны часто не поддерживают автоматический перевод времени, поэтому в таких случаях его нужно менять самостоятельно. Для этого:
- Зайдите в настройки телефона.
- Откройте меню даты и времени.
- Установите новое время и сохраните изменения.
В этом случае какой-то унификации нет, поскольку каждый производитель таких телефонов имеет для них собственную операционную систему. Но логика настроек у них примерно одинаковая, а нужные вам параметры не прячутся глубоко в меню.
Куда перевести часы
27 октября в 04:00 часы нужно перевести на 1 час назад. Таким образом четвертый час сменится на третий.
С этого момента Украина будет находиться в часовом поясе UTC+2.