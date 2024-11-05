Смартфон автоматично змінює час та розташування під час повітряної тривоги, як це виправити

Українці все частіше жаліються в мережі на те, що смартфон під час повітряної тривоги самостійно змінює час та розташування. Користувачі мережі X припускають, що це є наслідком роботи РЕБ, яка покликана збити ворожі дрони з курсу. А поки наше небо намагаються захистити від "шахедів", проблему з раптовою зміною часу можна легко вирішити самостійно.

На автоматичне переведення час та зміну розташування однаково страждають пристрої під керуванням Android та iOS, повідомляє 24 Канал. Така часто непомітна зміна часу може стати справжньою проблемою, оскільки будильник спрацьовує в інший час, а весь розклад в календарі зміщується.

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Рішення є доволі простим – вам потрібно змінити налаштування часового поясу з автоматичного на зазначений і смартфон перестане самостійно змінювати його.

Як змінити часовий пояс на Android

Для цього слід перейти до Налаштувань і обрати Дата та час. Далі змінити перемикач Установити часовий пояс автоматично і внести дані вручну.

Як змінити часовий пояс на iPhone

Залежно від моделі смартфона розділ "Дата та час" може бути розміщений в різних місцях меню налаштувань. На смартфоні Oppo Reno 12F цей розділ захований в підменю "Додаткові параметри". Для зручнішого пошуку в меню пошуку "Налаштувань" можна ввести вручну "Дата та час".

Тут інструкція проста та універсальна для кожного iPhone. Вам потрібно відкрити Налаштування і обрати розділ Дата та час в Загальних.

Далі вимкнути перемикач в рядку Задавати автоматично, а нижче вручну обрати часовий пояс ввівши в пошуку місто Київ.

Чому смартфони автоматично змінюють час

Можна припустити, що проблема з автоматичною зміною часу та місця розташування справді виникла через роботу пристроїв РЕБ, які можуть використовувати під час ворожих атак дронами, які часто стаються саме вночі.

Якщо не вдаватися в технічні деталі, то такі системи намагаються обманути систему навігації ворожого дрона і спрямувати його назад до Росії. Саме тому деякі з користувачів виявили, що їхній смартфон змінив місце розташування з Києва та Харкова на Курськ чи Москву.

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Тож рекомендуємо змінити налаштування часового поясу на смартфонах з автоматичного визначення на вказане вручну. Крім того, рекомендуємо перебуваючи вдома вимикати Місцеположення – функцію, яка визначає ваше розташування за допомогою GPS, серед іншого це збереже вам заряд батареї.