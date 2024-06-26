Відтепер у Дії можна змінити дані про задеклароване місце проживання: як це зробити

Якщо у вашому цифровому паспорті вказано неактуальну адресу, неправильну дату реєстрації або не формується витяг про місце проживання, потрібно звертатися до Реєстру територіальної громади, щоб внести зміни. Точніше потрібно було до сьогодні, адже Дія тепер дозволяє робити це віддалено, без відвідування держустанов. Як це працює?

Детальніше про нові можливості

Сервіс Актуалізації даних у Реєстрі територіальної громади залишає в минулому стоси документів, адже тепер все можна зробити в кілька кліків. Коректна інформація про місце проживання дає можливість користуватися не лише сервісами в самій Дії, а й знадобиться при оформленні на роботу, дитини в садочок, водійського посвідчення чи вступу до університету.

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Сервіс буде корисним, якщо:

Помилка при замовленні витягу про місце проживання.

Неактуальне місце проживання, відсутній ідентифікаційний код чи унікальний номер запису в реєстрі у витягу про місце проживання.

Змінили прізвище.

Немає місця проживання в паспорті в Дії, хоча ви зареєстровані.

Неправильна дата реєстрації в паспорті в Дії.

Де послуга недоступна

На жаль, нові можливості поки що недоступні в Одесі, Миколаєві та деяких громадах з тимчасово окупованих територій і зони бойових дій. Ось повний перелік:

Харківська — Дворічанська, Вовчанська громади.

Запорізька — Водянська, Чкаловська, Степногірська громади.

Херсонська — Бехтерська, Виноградівська, Мирненська, Тавричанська, Таврійська громади.

Донецька — Вугледарська, Кальчицька, Мангушська, Нікольська громади.

Також послуга недоступна для громадян, у яких зареєстроване місце проживання на території АРК та окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей.

Як отримати послугу

Натисніть "Подати заяву", зареєструйтеся або авторизуйтеся в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису.

Вкажіть, щодо кого ви хочете актуалізувати дані: себе чи дитини.

Перевірте коректність даних із реєстру та зазначте, що саме треба оновити.

Якщо дані про вас відсутні в реєстрі, вкажіть своє поточне або останнє задеклароване місце проживання.

Підпишіть заяву електронним підписом та очікуйте результат її розгляду.

Для того, щоб скористатися новими можливостями, вам повинно бути не менше 14 років.

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Після успішної актуалізації даних у реєстрах необхідно вийти з застосунку Дія, натиснувши Меню та Вийти, щоб дані оновилися в інтерфейсі. Далі повторно авторизуйтесь і перевірте повну інформацію в паспорті.