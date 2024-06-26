Подробнее о новых возможностях

Сервис Актуализации данных в Реестре территориальной общины оставляет в прошлом кипы документов, ведь теперь все можно сделать в несколько кликов. Корректная информация о месте жительства дает возможность пользоваться не только сервисами в самой Дии, но и понадобится при оформлении на работу, ребенка в садик, водительского удостоверения или поступления в университет.

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Сервис будет полезным, если:

Ошибка при заказе выписки о месте жительства.

Неактуальное место жительства, отсутствует идентификационный код или уникальный номер записи в реестре в выписке о месте жительства.

Изменили фамилию.

Нет места жительства в паспорте в Дии, хотя вы зарегистрированы.

Неправильная дата регистрации в паспорте в Дии.

Где услуга недоступна

К сожалению, новые возможности пока недоступны в Одессе, Николаеве и некоторых громадах с временно оккупированных территорий и зоны боевых действий. Вот полный перечень:

Харьковская — Двуречанская, Волчанская громады.

Запорожская — Водянская, Чкаловская, Степногорская громада.

Херсонская — Бехтерская, Виноградовская, Мирненская, Тавричанская, Таврическая громада.

Донецкая — Угледарская, Кальчицкая, Мангушская, Никольская громады.

Также услуга недоступна для граждан, у которых зарегистрировано место жительства на территории АРК и отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей.

Как получить услугу

Нажмите "Подать заявление", зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи.

Укажите, в отношении кого вы хотите актуализировать данные: себя или ребенка.

Проверьте корректность данных из реестра и укажите, что именно надо обновить.

Если данные о вас отсутствуют в реестре, укажите свое текущее или последнее задекларированное место жительства.

Подпишите заявление электронной подписью и ожидайте результат его рассмотрения.

Для того чтобы воспользоваться новыми возможностями, вам должно быть не менее 14 лет.

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Обратите внимание! После успешной актуализации данных в реестрах необходимо выйти из приложения Дия, нажав Меню и Выйти, чтобы данные обновились в интерфейсе. Далее повторно авторизуйтесь и проверьте полную информацию в паспорте.