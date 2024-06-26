Детальніше про нові можливості
Сервіс Актуалізації даних у Реєстрі територіальної громади залишає в минулому стоси документів, адже тепер все можна зробити в кілька кліків. Коректна інформація про місце проживання дає можливість користуватися не лише сервісами в самій Дії, а й знадобиться при оформленні на роботу, дитини в садочок, водійського посвідчення чи вступу до університету.
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Сервіс буде корисним, якщо:
- Помилка при замовленні витягу про місце проживання.
- Неактуальне місце проживання, відсутній ідентифікаційний код чи унікальний номер запису в реєстрі у витягу про місце проживання.
- Змінили прізвище.
- Немає місця проживання в паспорті в Дії, хоча ви зареєстровані.
- Неправильна дата реєстрації в паспорті в Дії.
Де послуга недоступна
На жаль, нові можливості поки що недоступні в Одесі, Миколаєві та деяких громадах з тимчасово окупованих територій і зони бойових дій. Ось повний перелік:
- Харківська — Дворічанська, Вовчанська громади.
- Запорізька — Водянська, Чкаловська, Степногірська громади.
- Херсонська — Бехтерська, Виноградівська, Мирненська, Тавричанська, Таврійська громади.
- Донецька — Вугледарська, Кальчицька, Мангушська, Нікольська громади.
Також послуга недоступна для громадян, у яких зареєстроване місце проживання на території АРК та окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей.
Як отримати послугу
- Натисніть "Подати заяву", зареєструйтеся або авторизуйтеся в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису.
- Вкажіть, щодо кого ви хочете актуалізувати дані: себе чи дитини.
- Перевірте коректність даних із реєстру та зазначте, що саме треба оновити.
- Якщо дані про вас відсутні в реєстрі, вкажіть своє поточне або останнє задеклароване місце проживання.
- Підпишіть заяву електронним підписом та очікуйте результат її розгляду.
Для того, щоб скористатися новими можливостями, вам повинно бути не менше 14 років.
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