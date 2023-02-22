Смартфон почав повільно працювати? Заждіть купувати новий, ось секретний трюк, який вам допоможе

Якщо вас дратує повільна роботою вашого Android-смартфона, вам варто знати про один секретний прийом перш ніж бігти до магазину по новий ґаджет. Лише одна зміна в налаштуваннях може кардинально змінити ситуацію.

Все, що вам потрібно зробити – це змінити швидкість анімації. Налаштувавши її на своєму телефоні, ви можете зробити його більш чуйним і швидшим, не витрачаючи грошей на оновлення. 24 Канал розкаже, як це зробити.

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Вмикаємо інструменти для розробників

Для початку вам потрібно увімкнути опції розробника на вашому пристрої. Це дасть вам доступ до прихованих налаштувань, включаючи параметри масштабування анімації, які потрібно змінити.

Ви можете зробити це так:

Перейдіть у "Налаштування"; Оберіть "Про телефон"; Натисніть сім разів на "Номер збірки".

Якщо ви все зробили правильно, на екрані з'явиться коротке повідомлення про те, що ви тепер розробник.

Змінюємо швидкість анімації

Тепер ви можете використовувати приховане меню для розробників. Вони з'явиться у налаштуваннях системи у вигляді окремого підменю.

Ось як що потрібно зробити, щоб налаштувати швидкість анімації:

Перейдіть до "Налаштування"; Оберіть "Система"; Натисніть на "Опції розробника"; "Малювання".

Тут ви побачите три різні варіанти масштабування анімації:

"Масштаб анімації вікна",

"Масштаб анімації переходів",

"Масштаб тривалості анімації".

Натисніть кожну з них почергово і відрегулюйте значення від 1 до 0.5x або вимкніть анімацію взагалі, якщо бажаєте.

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Навіщо це потрібно?

Кожна з цих опцій керує різними типами анімації на вашому пристрої, тому варто протестувати їх і визначити, яка з них працює найкраще для вас.

"Шкала анімації вікна" контролює швидкість віконної анімації, а "Шкала анімації переходів" контролює швидкість переходів, наприклад, коли ви повертаєтеся на сторінку назад. "Шкала тривалості анімації" контролює загальну швидкість загальних анімацій, таких як розгортання тіні сповіщення.

На закінчення, якщо ви шукаєте швидкий і легкий спосіб прискорити роботу вашого Android-пристрою, зміна швидкості анімації є простим і ефективним рішенням. Дотримуючись кроків, описаних у цій статті, ви зможете швидко зробити свій пристрій швидшим і чуйнішим.