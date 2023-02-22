Все, что вам нужно сделать – это изменить скорость анимации. Настроив ее на своем телефоне, вы можете сделать его более отзывчивым и быстрым, не тратя денег на обновление. 24 Канал расскажет, как это сделать.
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Включаем инструменты для разработчиков
Для начала необходимо включить опции разработчика на устройстве. Это даст вам доступ к скрытым настройкам, включая параметры масштабирования анимации, которые необходимо изменить.
Вы можете сделать это так:
- Перейдите в "Настройки";
- Выберите "О телефоне";
- Щелкните семь раз на "Номер сборника".
Если вы все сделали правильно, на экране появится краткое сообщение о том, что вы разработчик.
Меняем скорость анимации
Теперь вы можете использовать скрытое меню для разработчиков. Они появятся в настройках системы в виде отдельного подменю.
Вот как что нужно сделать, чтобы настроить скорость анимации:
- Выделите "Настройки";
- Выберите "Система";
- Нажмите "Опции разработчика";
- "Рисование".
Здесь вы увидите три разных варианта масштабирования анимации:
- "Масштаб анимации окна",
- "Масштаб анимации переходов",
- "Масштаб продолжительности анимации".
Нажмите каждый из них поочередно и отрегулируйте значение от 1 до 0.5x или выключите анимацию вообще, если хотите.
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Зачем это нужно?
Каждая из этих опций управляет разными типами анимации на вашем устройстве, поэтому стоит протестировать их и определить, какая из них работает лучше всего для вас.
"Шкала анимации окна" контролирует скорость оконной анимации, а "Шкала анимации переходов" контролирует скорость переходов, например, когда вы возвращаетесь на страницу обратно. "Шкала продолжительности анимации" контролирует общую скорость общих анимаций, таких как развертывание тени оповещения.
В заключение, если вы ищете быстрый и легкий способ ускорить работу вашего Android-устройства, изменение скорости анимации является простым и эффективным решением. Следуя шагам, описанным в этой статье, вы сможете быстро сделать свое устройство более быстрым и отзывчивым.