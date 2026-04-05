5 застосунків, які можуть гальмувати iPhone

Якщо здається, що iPhone почав працювати повільніше, причина може критися не лише у зношеній батареї чи віці пристрою. Деякі популярні додатки здатні створювати додаткове навантаження – особливо якщо активно працюють у фоні або накопичують великі обсяги даних. Про це пише BGR.

Які застосунки найбільше навантажують iPhone?

Один із найвідоміших прикладів – Facebook. Застосунок постійно оновлює контент, підвантажує медіа та надсилає сповіщення. Це дозволяє швидко переглядати стрічку навіть при слабкому інтернеті, але водночас навантажує процесор і батарею. Щоб зменшити вплив, варто обмежити фонове оновлення, знизити кількість сповіщень і змінити доступ до геолокації. Іноді допомагає також перевстановлення застосунку для очищення кешу.

Навігаційні сервіси, зокрема Waze, також можуть впливати на продуктивність. Вони постійно використовують GPS, підвантажують карти та обробляють дані в реальному часі. Якщо сигнал зв’язку слабкий, навантаження ще більше зростає. Зменшити витрати ресурсів можна, обмеживши доступ до геолокації режимом "під час використання" і вимикаючи застосунок після завершення поїздки.

Серед месенджерів виділяється WhatsApp, хоча проблема тут більше пов’язана зі сховищем. Фото, відео та інші файли накопичуються всередині застосунку і можуть займати значний обсяг пам’яті. Apple рекомендує тримати хоча б 1 ГБ вільного місця, щоб уникнути уповільнень. У налаштуваннях WhatsApp можна переглянути, які чати займають найбільше місця, і видалити зайві файли.

Відеосервіси на кшталт TikTok також активно використовують ресурси. Постійне відтворення відео, попереднє завантаження контенту і робота графічного процесора можуть призводити до нагріву пристрою та зниження швидкодії. Частково допомагає очищення кешу, вимкнення фонової активності та обмеження часу використання через Screen Time.

Не варто забувати і про поштові клієнти, наприклад Gmail. Вони регулярно синхронізують пошту, завантажують вкладення і надсилають push-сповіщення. Якщо використовується кілька поштових додатків одночасно, це може створювати зайве навантаження. Рішенням може бути об’єднання всіх акаунтів в одному клієнті або перехід на ручне оновлення пошти.

Як пише Carolinadigitalphone, загалом, жоден застосунок сам по собі не "ламає" iPhone. Найчастіше проблема виникає через поєднання факторів – заповнена пам’ять, велика кількість фонових процесів, звичка постійно закривати і відкривати додатки або активне використання VPN. Крім того, при значному зношенні батареї система може автоматично обмежувати продуктивність.

Контроль налаштувань і періодичне очищення пристрою допомагають повернути швидкість роботи навіть без заміни смартфона.