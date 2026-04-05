Если кажется, что iPhone начал работать медленнее, причина может крыться не только в изношенной батарее или возрасте устройства. Некоторые популярные приложения способны создавать дополнительную нагрузку – особенно если активно работают в фоне или накапливают большие объемы данных. Об этом пишет BGR.

Какие приложения больше всего нагружают iPhone?

Один из самых известных примеров – Facebook. Приложение постоянно обновляет контент, подгружает медиа и отправляет уведомления. Это позволяет быстро просматривать ленту даже при слабом интернете, но в то же время нагружает процессор и батарею. Чтобы уменьшить влияние, стоит ограничить фоновое обновление, снизить количество уведомлений и изменить доступ к геолокации. Иногда помогает также переустановка приложения для очистки кэша.

Навигационные сервисы, в частности Waze, также могут влиять на производительность. Они постоянно используют GPS, подгружают карты и обрабатывают данные в реальном времени. Если сигнал связи слабый, нагрузка еще больше возрастает. Уменьшить расход ресурсов можно, ограничив доступ к геолокации режимом "во время использования" и выключая приложение после завершения поездки.

Среди мессенджеров выделяется WhatsApp, хотя проблема здесь больше связана с хранилищем. Фото, видео и другие файлы накапливаются внутри приложения и могут занимать значительный объем памяти. Apple рекомендует держать хотя бы 1 ГБ свободного места, чтобы избежать замедлений. В настройках WhatsApp можно просмотреть, какие чаты занимают больше всего места, и удалить лишние файлы.

Видеосервисы вроде TikTok также активно используют ресурсы. Постоянное воспроизведение видео, предварительная загрузка контента и работа графического процессора могут приводить к нагреву устройства и снижению быстродействия. Частично помогает очистка кэша, отключение фоновой активности и ограничение времени использования через Screen Time.

Не стоит забывать и о почтовых клиентах, например Gmail. Они регулярно синхронизируют почту, загружают вложения и присылают push-уведомления. Если используется несколько почтовых приложений одновременно, это может создавать лишнюю нагрузку. Решением может быть объединение всех аккаунтов в одном клиенте или переход на ручное обновление почты.

Как пишет Carolinadigitalphone, в целом, ни одно приложение само по себе не "ломает" iPhone. Чаще всего проблема возникает из-за сочетания факторов – заполненная память, большое количество фоновых процессов, привычка постоянно закрывать и открывать приложения или активное использование VPN. Кроме того, при значительном износе батареи система может автоматически ограничивать производительность.

Контроль настроек и периодическая очистка устройства помогают вернуть скорость работы даже без замены смартфона.