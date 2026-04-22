Майбутній Samsung Galaxy Z Flip8 залишить без змін два основні елементи телефона

У мережі з'явилися нові деталі про Samsung Galaxy Z Flip8. Інсайдери підтверджують, що компанія не змінюватиме ємність батареї та швидкість зарядки, залишивши їх на рівні попередніх моделей.

Згідно з новими витоками з Південної Кореї, Samsung Galaxy Z Flip8 отримає акумулятор ємністю 4300 мА·г. Це той самий показник, що й у попереднього покоління – Samsung Galaxy Z Flip7. Раніше ця інформація вже з'являлася у чутках, а тепер її підтверджують додаткові джерела. Про це пише GSMarena.

Дивіться також Нові телефони від Samsung отримають захист від шахрайських дзвінків

Чи будуть хоч якісь покращення?

Також повідомляється, що смартфон не отримає жодних змін у швидкості зарядки. Пристрій, як і раніше, підтримуватиме дротову зарядку потужністю 25 Вт. Такий показник залишається незмінним вже кілька років поспіль – аналогічна швидкість була ще у Samsung Galaxy Z Flip4, представленому у 2022 році.

На тлі цього рішення виглядає досить консервативним. Особливо з урахуванням того, що, за попередніми чутками, новинка також не отримає помітних покращень камери. У результаті користувачі можуть отримати пристрій із мінімальними змінами порівняно з попередником.

Таким чином, Samsung, ймовірно, робить ставку на інші аспекти або ж відкладає серйозні оновлення на наступне покоління. За неофіційними очікуваннями, більш суттєві зміни можуть з'явитися вже у майбутньому Flip9.

Як нові телефони від Samsung захищатимуть від шахрайських дзвінків?

Компанія Samsung планує додати у свої майбутні складані смартфони функцію виявлення шахрайських дзвінків, яка працює на базі штучного інтелекту від Google. Йдеться про технологію Scam Detection, що використовує можливості Gemini для аналізу телефонних розмов у реальному часі.

Система здатна відстежувати підозрілу поведінку співрозмовника під час дзвінка. Якщо алгоритми фіксують ознаки шахрайства, смартфон попереджає користувача прямо під час розмови. При цьому аналіз відбувається безпосередньо на пристрої, без передачі даних у хмару, що дозволяє зберігати приватність. Раніше ця функція вже з’явилася на смартфонах Pixel, а згодом Samsung інтегрувала її у власний додаток для дзвінків, починаючи з серії Galaxy S26. Проте на старті можливість була доступна лише для англомовних користувачів у США.