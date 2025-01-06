Ось як зміниться ваш голосовий помічник Siri у 2025 році

Apple почала вдосконалювати Siri за допомогою функцій штучного інтелекту в iOS 18.1 та iOS 18.2. Але є додаткові оновлення, які мають з'явитись у 2025 році в інших версіях поточної операційної системи, а також у iOS 19. Голосовий помічник стане набагато розумнішим, якщо реальність співпадатиме зі сміливими обіцянками розробників. То що ж на нас чекає?

Функції Siri, що з'являться в iOS 18

Найкращі нові функції Siri ще не були додані, але Apple попередньо показала їх на WWDC, коли вперше було анонсовано Apple Intelligence. Очікується, що ці зміни з'являться в iOS 18.4 навесні, повідомляє 24 Канал з посиланням на MacRumors.

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Особистий контекст

За допомогою особистого контексту Siri відстежуватиме ваші електронні листи, повідомлення, файли, фотографії тощо. Якщо щось є на вашому пристрої, Siri знатиме, де воно знаходиться і звідки прийшло.

Використовуючи цю інформацію, Siri зможе допомогти вам краще знаходити те, що ви шукаєте, хай то номер рейсу в отриманому вами електронному листі, чи файл, який ви завантажили, або фото, яке хтось надіслав вам.

Siri також використовуватиме особистий контекст, щоб дізнатися більше про вас, а це означає, що програма зможе краще допомагати вам виконувати завдання й відстежувати все, що відбувається на вашому пристрої.

Кілька прикладів запитань, наданих Apple:

"Увімкнути подкаст, який рекомендував Джеймі".

"Коли приземляється мамин літак?"

Обізнаність на екрані

Siri знатиме, що відбувається на вашому екрані. Тому, коли ви робите запит, можете посилатися на те, на що дивитеся в цей момент. Наприклад, якщо хтось надішле вам адресу в текстовому повідомленні, ви зможете сказати Siri, щоб вона додала це до ваших контактів, і Siri зрозуміє, про що ви говорите.

Екранна обізнаність, по суті, дозволить Siri виконувати дії, пов'язані з будь-якою інформацією на екрані вашого iPhone або iPad.

В iOS 18.2 Siri може надсилати знімок екрана в ChatGPT, а ChatGPT може виконувати деякі з цих функцій, але Apple пояснила, що інтеграція з ChatGPT – це не те саме, що майбутня функція екранної обізнаності, яка з'явиться в Siri.

Інтеграція з додатками

Siri глибше інтегрується з додатками. Це дозволить вашому персональному помічнику виконувати величезну кількість нових дій як у програмах від Apple, так і в додатках сторонніх розробників.

Ця функція настільки широка, що охоплюватиме буквально сотні нових функцій. Apple вже надала приклади, наприклад, використання Siri для витягування статей зі списку для читання в Safari або надсилання конкретних фотографій комусь із ваших контактів у месенджері.

Siri також зможе виконувати багатокрокові завдання, наприклад, редагувати зроблену вами фотографію, а потім відправити її комусь однією командою.

Функції, які, за чутками, з'являться в iOS 19

Усі перераховані вище функції є частиною iOS 18, але чутки свідчать про те, що Apple розробляє версію Siri наступного покоління для iOS 19.

Siri в iOS 19 буде покладатися на великі мовні моделі, такі як ті, що лежать в основі ChatGPT, Google Gemini, Claude та інших сервісів чат-ботів зі штучним інтелектом. Ця версія Siri зможе підтримувати безперервні розмови, які будуть більше схожі на спілкування з людиною. Зараз це вже доступно в ChatGPT і Gemini, але помічник від Apple усе ще вимагає від вас постійно тиснути на кнопку запуску і розділяти ваші запити.

Ми почуємо про функції iOS 19 у червні на WWDC, і цілком можливо, що отримаємо принаймні деякі нові функції Siri, коли iOS 19 вийде у вересні 2025 року.

Коли очікувати нові функції Siri