Ось як зміниться ваш голосовий помічник Siri у 2025 році
Apple почала вдосконалювати Siri за допомогою функцій штучного інтелекту в iOS 18.1 та iOS 18.2. Але є додаткові оновлення, які мають з'явитись у 2025 році в інших версіях поточної операційної системи, а також у iOS 19. Голосовий помічник стане набагато розумнішим, якщо реальність співпадатиме зі сміливими обіцянками розробників. То що ж на нас чекає?
Функції Siri, що з'являться в iOS 18
Найкращі нові функції Siri ще не були додані, але Apple попередньо показала їх на WWDC, коли вперше було анонсовано Apple Intelligence. Очікується, що ці зміни з'являться в iOS 18.4 навесні, повідомляє 24 Канал з посиланням на MacRumors.
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Особистий контекст
За допомогою особистого контексту Siri відстежуватиме ваші електронні листи, повідомлення, файли, фотографії тощо. Якщо щось є на вашому пристрої, Siri знатиме, де воно знаходиться і звідки прийшло.
Використовуючи цю інформацію, Siri зможе допомогти вам краще знаходити те, що ви шукаєте, хай то номер рейсу в отриманому вами електронному листі, чи файл, який ви завантажили, або фото, яке хтось надіслав вам.
Siri також використовуватиме особистий контекст, щоб дізнатися більше про вас, а це означає, що програма зможе краще допомагати вам виконувати завдання й відстежувати все, що відбувається на вашому пристрої.
Кілька прикладів запитань, наданих Apple:
- "Увімкнути подкаст, який рекомендував Джеймі".
- "Коли приземляється мамин літак?"
Обізнаність на екрані
Siri знатиме, що відбувається на вашому екрані. Тому, коли ви робите запит, можете посилатися на те, на що дивитеся в цей момент. Наприклад, якщо хтось надішле вам адресу в текстовому повідомленні, ви зможете сказати Siri, щоб вона додала це до ваших контактів, і Siri зрозуміє, про що ви говорите.
Екранна обізнаність, по суті, дозволить Siri виконувати дії, пов'язані з будь-якою інформацією на екрані вашого iPhone або iPad.
В iOS 18.2 Siri може надсилати знімок екрана в ChatGPT, а ChatGPT може виконувати деякі з цих функцій, але Apple пояснила, що інтеграція з ChatGPT – це не те саме, що майбутня функція екранної обізнаності, яка з'явиться в Siri.
Інтеграція з додатками
Siri глибше інтегрується з додатками. Це дозволить вашому персональному помічнику виконувати величезну кількість нових дій як у програмах від Apple, так і в додатках сторонніх розробників.
Ця функція настільки широка, що охоплюватиме буквально сотні нових функцій. Apple вже надала приклади, наприклад, використання Siri для витягування статей зі списку для читання в Safari або надсилання конкретних фотографій комусь із ваших контактів у месенджері.
Siri також зможе виконувати багатокрокові завдання, наприклад, редагувати зроблену вами фотографію, а потім відправити її комусь однією командою.
Функції, які, за чутками, з'являться в iOS 19
Усі перераховані вище функції є частиною iOS 18, але чутки свідчать про те, що Apple розробляє версію Siri наступного покоління для iOS 19.
Siri в iOS 19 буде покладатися на великі мовні моделі, такі як ті, що лежать в основі ChatGPT, Google Gemini, Claude та інших сервісів чат-ботів зі штучним інтелектом. Ця версія Siri зможе підтримувати безперервні розмови, які будуть більше схожі на спілкування з людиною. Зараз це вже доступно в ChatGPT і Gemini, але помічник від Apple усе ще вимагає від вас постійно тиснути на кнопку запуску і розділяти ваші запити.
Ми почуємо про функції iOS 19 у червні на WWDC, і цілком можливо, що отримаємо принаймні деякі нові функції Siri, коли iOS 19 вийде у вересні 2025 року.
Коли очікувати нові функції Siri
- Функції, які Apple запланувала для iOS 18, очікуються в iOS 18.4. Це оновлення, схоже, вийде у квітні, а тестуватися почне десь із кінця січня.
- Функції iOS 19 будуть анонсовані в червні, а оновлення вийде у вересні. Але, можливо, ми не отримаємо все відразу, як і у випадку з iOS 18. Деякі функції можуть з'явитися як оновлення до iOS 19 пізніше в 2025 і 2026 роках.