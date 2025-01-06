Функции Siri, что появятся в iOS 18

Лучшие новые функции Siri еще не были добавлены, но Apple предварительно показала их на WWDC, когда впервые было анонсировано Apple Intelligence. Ожидается, что эти изменения появятся в iOS 18.4 весной, сообщает 24 Канал со ссылкой на MacRumors.

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Личный контекст

С помощью личного контекста Siri будет отслеживать ваши электронные письма, сообщения, файлы, фотографии и тому подобное. Если что-то есть на вашем устройстве, Siri будет знать, где оно находится и откуда пришло.

Используя эту информацию, Siri сможет помочь вам лучше находить то, что вы ищете, будь то номер рейса в полученном вами электронном письме, или файл, который вы загрузили, или фото, которое кто-то прислал вам.

Siri также будет использовать личный контекст, чтобы узнать больше о вас, а это означает, что программа сможет лучше помогать вам выполнять задачи и отслеживать все, что происходит на вашем устройстве.

Несколько примеров вопросов, предоставленных Apple:

"Включить подкаст, который рекомендовал Джейми".

"Когда приземляется мамин самолет?"

Осведомленность на экране

Siri будет знать, что происходит на вашем экране. Поэтому, когда вы делаете запрос, можете ссылаться на то, на что смотрите в этот момент. Например, если кто-то пришлет вам адрес в текстовом сообщении, вы сможете сказать Siri, чтобы она добавила это к вашим контактам, и Siri поймет, о чем вы говорите.

Экранная осведомленность, по сути, позволит Siri выполнять действия, связанные с любой информацией на экране вашего iPhone или iPad.

В iOS 18.2 Siri может отправлять снимок экрана в ChatGPT, а ChatGPT может выполнять некоторые из этих функций, но Apple объяснила, что интеграция с ChatGPT – это не то же, что будущая функция экранной осведомленности, которая появится в Siri.

Интеграция с приложениями

Siri глубже интегрируется с приложениями. Это позволит вашему персональному помощнику выполнять огромное количество новых действий как в программах от Apple, так и в приложениях сторонних разработчиков.

Эта функция настолько широкая, что будет охватывать буквально сотни новых функций. Apple уже предоставила примеры, например, использования Siri для извлечения статей из списка для чтения в Safari или отправки конкретных фотографий кому-то из ваших контактов в мессенджере.

Siri также сможет выполнять многошаговые задачи, например, редактировать сделанную вами фотографию, а затем отправить ее кому-то одной командой.

Функции, которые, по слухам, появятся в iOS 19

Все вышеперечисленные функции являются частью iOS 18, но слухи гласят о том, что Apple разрабатывает версию Siri следующего поколения для iOS 19.

Siri в iOS 19 будет полагаться на большие языковые модели, такие как те, что лежат в основе ChatGPT, Google Gemini, Claude и других сервисов чат-ботов с искусственным интеллектом. Эта версия Siri сможет поддерживать непрерывные разговоры, которые будут больше похожи на общение с человеком. Сейчас это уже доступно в ChatGPT и Gemini, но помощник от Apple все еще требует от вас постоянно жать на кнопку запуска и разделять ваши запросы.

Мы услышим о функциях iOS 19 в июне на WWDC, и вполне возможно, что получим по крайней мере некоторые новые функции Siri, когда iOS 19 выйдет в сентябре 2025 года.

Когда ожидать новые функции Siri