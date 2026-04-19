Які додатки варто встановити на MacBook Neo одразу

MacBook Neo відкриває доступ до великої екосистеми додатків macOS. Окрім стандартних рішень Apple, є чимало сторонніх програм, які значно розширюють можливості ноутбука та роблять роботу зручнішою.

Новий MacBook Neo уже має все необхідне для роботи, але правильний набір програм може суттєво покращити досвід користування. Про це пише BGR.

Які додатки допоможуть максимально використати MacBook Neo?

Одним із базових рішень є Microsoft 365. Якщо раніше ви користувалися Windows, цей пакет буде знайомим. Він включає Word, Excel, PowerPoint та інші інструменти, які добре інтегровані з macOS і підходять як для роботи, так і для навчання.

Для планування варто звернути увагу на Fantastical. Це розширена альтернатива стандартному календарю Apple, яка дозволяє створювати події за допомогою звичайного тексту. Додаток підтримує нагадування, списки справ і синхронізацію з популярними сервісами.

Ще один важливий елемент – браузер. Хоча в системі є Safari, багато користувачів встановлюють альтернативи. Google Chrome приваблює швидкістю та простотою, а Mozilla Firefox – підвищеною увагою до приватності та великою кількістю розширень. Додатково варто встановити блокувальники реклами та інструменти для керування cookies.

Для очищення системи стане в пригоді App Cleaner & Uninstaller. Він допомагає повністю видаляти програми разом із залишковими файлами, а також керувати автозапуском і оновленнями, що позитивно впливає на продуктивність.

Як пише Tomsguide, якщо важливий контроль звуку, корисним буде SoundSource. Програма дозволяє налаштовувати гучність окремо для кожного додатка та навіть направляти звук з різних програм на різні пристрої.

Для відеозв’язку варто встановити Zoom. Сервіс став особливо популярним під час пандемії і залишається зручним інструментом для дзвінків, онлайн-зустрічей і конференцій. Він також пропонує функції на основі штучного інтелекту, як-от транскрипція розмов.

Ще один універсальний додаток – VLC media player. Це безкоштовний плеєр, який підтримує майже всі формати відео і працює на різних операційних системах. Він стане надійною альтернативою стандартному QuickTime.

У підсумку, навіть базовий набір цих програм допоможе швидко адаптуватися до macOS і розкрити потенціал нового ноутбука без зайвих витрат.