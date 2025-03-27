Які бренди смартфонів найпопулярніші серед українців – статистика Viber

Rakuten Viber оприлюднив статистику щодо найпопулярніших смартфонів в Україні. Лідерами залишаються Samsung та Apple, а серед моделей вперше до рейтингу потрапив iPhone 15 Pro Max.

Android чи iOS: що обирають українці

Попри традиційну перевагу Android-пристроїв в Україні, частка iOS-користувачів продовжує зростати, розповідає 24 Канал. Наразі 75% українців користуються смартфонами на Android, тоді як iOS пристроями – 25%.

Читайте на сайті Ціна складаного iPhone може удвічі перевершити iPhone 16 Pro Max

Це зростання помітне в динаміці останніх років: у 2023 році частка iOS становила 19%, у 2024-му – 22%, а у 2025-му досягла чверті всіх користувачів Rakuten Viber в Україні.

Найпопулярніші бренди смартфонів

Протягом року серед найкращої четвірки брендів в Україні залишилися незмінними. Лідерами ринку стали:

Samsung та Apple, а Apple випередив Redmi і піднявся на друге місце. Poco замінив Huawei у п’ятірці найпопулярніших брендів, тоді як Huawei опустився на восьму позицію, поступившись ще Motorola та Oppo.

Рейтинг найпопулярніших брендів смартфонів в Україні у 2025 році:

Samsung Apple (піднявся на 1 позицію) Redmi (опустився на 1 позицію) Xiaomi Poco

Найпопулярніші моделі смартфонів

У рейтингу найпопулярніших моделей домінують пристрої Apple та Redmi. Лідером став iPhone 11, який піднявся на одну позицію та випередив торішнього фаворита – Redmi 9A. Вперше у списку з’явився iPhone 15 Pro Max, а також Redmi 9C NFC.

Рейтинг найпопулярніших моделей смартфонів в Україні у 2025 році:

iPhone 11 (піднявся на 1 позиція) iPhone 13 (вперше у рейтингу) Redmi 9A (опустився на 2 позиції) iPhone 15 Pro Max (вперше у рейтингу) Redmi 9C NFC (вперше у рейтингу)

Згідно з даними Rakuten Viber, Samsung та Apple продовжують утримувати лідерство серед українських користувачів, а частка iOS-пристроїв поступово зростає.