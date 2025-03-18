Аналітик Barclays Тім Лонг повідомив, що, якщо ціна складаного iPhone суттєво перевершить у вартості конкурентний Samsung Galaxy Z Fold6, ціна якого стартує з 1900 доларів, розповідає 24 Канал.

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За даними Mac Rumors Лонг отримав ці дані після поїздки до Азії, де його команда зустрічалася з виробниками компонентів, розповідає. За його словами, у ланцюгу поставок все більше обговорюють випуск складаного iPhone наприкінці 2026 або на початку 2027 року. Висока ціна може призвести до відносно низьких продажів.

Прогноз Barclays збігається з оцінкою аналітика Мін-Чі Куо, який передбачає, що ціна пристрою буде в діапазоні 2000–2500 доларів. Водночас Куо вважає, що попит може бути високим, якщо Apple зможе уникнути ключових недоліків складаних екранів, зокрема помітного згину на дисплеї.

Очікується, що перший складаний iPhone отримає внутрішній 7,8-дюймовий та зовнішній 5,5-дюймовий екрани, дві основні та одну фронтальну камеру, кнопку живлення з Touch ID замість Face ID, а також акумулятор підвищеної щільності.

У розкладеному стані його товщина складе 4,5 мм, а в складеному – від 9 до 9,5 мм. Корпус буде виготовлений з титану, а шарнір – із титану та нержавіючої сталі. Масове виробництво може розпочатися у четвертому кварталі 2026 року.

Нагадаємо, що на сьогодні найдешевшим сучасним смартфоном Apple є iPhone 16e. Він коштує від 600 доларів та пропонує сучасний процесор і ШІ-функції.