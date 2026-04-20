ЄС хоче змусити Google ділитися даними пошуку з конкурентами

Європейська комісія запропонувала нові правила, які можуть змусити Google ділитися внутрішніми даними пошуку з конкурентами. Ініціатива є частиною боротьби з домінуванням великих цифрових платформ.

Європейська комісія представила проєкт регулювання, який може суттєво змінити принципи роботи пошукових систем. У межах закону Digital Markets Act компанію Google можуть зобов’язати надавати конкурентам доступ до ключових даних, що раніше вважалися комерційною таємницею. Про це пише Ubergizmo.

Навіщо ЄС відкриває дані пошуку для інших компаній?

Йдеться про інформацію, яка лежить в основі роботи пошукового алгоритму: запити користувачів, позиції результатів, показники кліків і переглядів. Відповідно до пропозиції, ці дані мають передаватися на справедливих, розумних і недискримінаційних умовах.

Якщо ініціативу ухвалять, це стане одним із найглибших втручань регуляторів у внутрішню логіку пошукових систем. Саме такі дані формують конкурентну перевагу Google і визначають ефективність її алгоритмів.

Віцепрезидентка Єврокомісії Teresa Ribera вважає, що обмежений доступ до цих даних стримує інновації. За її словами, відкриття інформації дозволить меншим компаніям створювати альтернативні пошукові сервіси, зокрема на базі штучного інтелекту.

Конфлікт між Google і європейськими регуляторами триває вже не перший рік. У 2024 році компанія внесла зміни для відповідності вимогам DMA, однак у ЄС їх визнали недостатніми. У березні 2025 року Брюссель офіційно висунув попередні звинувачення у порушенні правил – як щодо пошуковика, так і магазину застосунків.

Як пише MSN, нова пропозиція свідчить про жорсткішу позицію регуляторів. У Єврокомісії наголошують, що відкритість екосистеми пошуку є ключовою для розвитку конкуренції та появи нових гравців на ринку.

Наслідки можуть вийти далеко за межі однієї компанії. Якщо Google змусили б ділитися стратегічними даними, це може змінити підходи до обробки інформації для всіх великих цифрових платформ, яких у ЄС визначають як gatekeeper.

У підсумку рішення щодо цього регулювання може стати важливим прецедентом для всієї індустрії – як у сфері пошуку, так і в розвитку штучного інтелекту.