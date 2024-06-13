У ЄС придумали, як боротися з агресивною експансією китайських електромобілів

Європейський Союз збирається ввести додаткові податки на електромобілі з Китаю, щоб захистити власних виробників від недобросовісної конкуренції. Такі компанії, як BYD і Geely, вже отримали попередження про нові тарифи, які накладатимуться на вже існуючий 10-відсотковий збір.

Дуже високі податки

Прийшовши до висновку, що електромобілі, імпортовані з Китаю, мають несправедливу перевагу завдяки державним субсидіям, Європейська комісія заявила, що запровадить додаткові тарифи до 38,1%. Але для кожного окремого китайського бренду підготували різні суми податку.

Дивіться також Яка країна сьогодні займає перше місце у світі за виробництвом електромобілів?

Зазначається, що на автомобілі BYD тариф складатиме 17,4%.

Geely – 20%.

SAIC зіткнеться з додатковими 38,1% податку.

Ставки для інших автовиробників варіюються залежно від того, чи співпрацюють вони з розслідуванням ЄС щодо субсидій китайського уряду виробникам електромобілів. Завдяки цим субсидіям електромобілі китайського виробництва можуть продаватися за значно нижчими цінами, ніж їхні європейські конкуренти .

. Китайські автовиробники, які співпрацювали з розслідуванням, будуть обкладені додатковим тарифом у розмірі 21%, тоді як ті, хто не співпрацював, отримають додаткові 38%.

Представники Єврокомісії зв'язалися з китайською владою, щоб "вивчити можливі шляхи вирішення" цього питання. Тим часом планується, що нові тарифи будуть введені в дію 4 липня, якщо вони не зможуть дійти згоди.

Чому ЄС вводить нові мита на імпорт електромобілів з Китаю?

У жовтні ЄС розпочав розслідування щодо китайських субсидій для електромобілів на тлі зростання імпорту.

Світові ринки зараз переповнені дешевшими електромобілями. Ціна на них штучно утримується на низькому рівні шляхом величезних державних субсидій,

– заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своїй щорічній промові в Європарламенті.

Ці коментарі з'явилися в той час, коли китайські виробники електромобілів, такі як BYD, саме випустили нові моделі, орієнтовані на регіон. BYD також уже є одним із провідних брендів електромобілів у Таїланді, Бразилії, Ізраїлі та інших країнах, а такі як Geely, SAIC і NIO, прагнуть вийти на ширші світові ринки, щоб потіснити своїх західних конкурентів.

За даними провідної світової компанії Jato Dynamics , середня роздрібна ціна імпортованих китайських електромобілів була на 29% нижчою, ніж у моделей, вироблених в Європі (без урахування стимулів і знижок).

Згідно з дослідженням Dataforce, китайські бренди, такі як BYD, склали 9% електромобілів, проданих в Європі минулого року. Очікується, що ця цифра швидко зростатиме протягом наступних кількох років, оскільки на ринок виходять нові недорогі електромобілі.

У рамках розслідування Комісія дійшла висновку, що електромобілі, вироблені в Китаї, отримують вигоду від несправедливого субсидування. У пресрелізі, опублікованому в середу, Комісія заявила, що ця несправедлива практика "створює загрозу економічної шкоди для виробників ЄС та країн з перехідною економікою".

Дивіться також У Канаді навіть сміттєвози стають електричними

Не всі підтримали такий крок

Деякі органи влади та європейські автовиробники виступають проти цього кроку, побоюючись, що це може призвести до відплати з боку Китаю. Зокрема, вони стурбовані тим, що відповідь Китаю зробить електромобілі дорожчими в цілому, що, своєю чергою, може відштовхнути клієнтів, особливо тих, хто все ще не до кінця переконаний, що їм варто пересісти на електромобілі.

Нагадаємо, раніше США вчетверо підвищили імпортні тарифи на китайські електромобілі. Це було частиною більш масштабного кроку уряду США, спрямованого на зменшення впливу Китаю на свою економіку, поряд із введенням додаткових податків на напівпровідники, сонячні батареї, акумулятори та медичні препарати китайського виробництва.