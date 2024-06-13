Очень высокие налоги

Придя к выводу, что электромобили, импортируемые из Китая, имеют несправедливое преимущество благодаря государственным субсидиям, Европейская комиссия заявила, что введет дополнительные тарифы до 38,1%. Но для каждого отдельного китайского бренда подготовили разные суммы налога.

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Отмечается, что на автомобили BYD тариф будет составлять 17,4%.

Geely – 20%.

SAIC столкнется с дополнительными 38,1% налога.

Ставки для других автопроизводителей варьируются в зависимости от того, сотрудничают ли они с расследованием ЕС по субсидиям китайского правительства производителям электромобилей. Благодаря этим субсидиям электромобили китайского производства могут продаваться по значительно более низким ценам, чем их европейские конкуренты .

. Китайские автопроизводители, которые сотрудничали с расследованием, будут обложены дополнительным тарифом в размере 21%, тогда как те, кто не сотрудничал, получат дополнительные 38%.

Представители Еврокомиссии связались с китайскими властями, чтобы "изучить возможные пути решения" этого вопроса. Тем временем планируется, что новые тарифы будут введены в действие 4 июля, если они не смогут прийти к согласию.

Почему ЕС вводит новые пошлины на импорт электромобилей из Китая?

В октябре ЕС начал расследование в отношении китайских субсидий для электромобилей на фоне роста импорта.

Мировые рынки сейчас переполнены более дешевыми электромобилями. Цена на них искусственно удерживается на низком уровне путем огромных государственных субсидий,

– заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей ежегодной речи в Европарламенте.

Эти комментарии появились в то время, когда китайские производители электромобилей, такие как BYD, как раз выпустили новые модели, ориентированные на регион. BYD также уже является одним из ведущих брендов электромобилей в Таиланде, Бразилии, Израиле и других странах, а такие как Geely, SAIC и NIO, стремятся выйти на более широкие мировые рынки, чтобы потеснить своих западных конкурентов.

По данным ведущей мировой компании Jato Dynamics, средняя розничная цена импортируемых китайских электромобилей была на 29% ниже, чем у моделей, произведенных в Европе (без учета стимулов и скидок).

Согласно исследованию Dataforce, китайские бренды, такие как BYD, составили 9% электромобилей, проданных в Европе в прошлом году. Ожидается, что эта цифра будет быстро расти в течение следующих нескольких лет, поскольку на рынок выходят новые недорогие электромобили.

В рамках расследования Комиссия пришла к выводу, что электромобили, произведенные в Китае, получают выгоду от несправедливого субсидирования. В пресс-релизе, опубликованном в среду, Комиссия заявила, что эта несправедливая практика "создает угрозу экономического ущерба для производителей ЕС и стран с переходной экономикой".

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Не все поддержали такой шаг

Некоторые органы власти и европейские автопроизводители выступают против этого шага, опасаясь, что это может привести к возмездию со стороны Китая. В частности, они обеспокоены тем, что ответ Китая сделает электромобили дороже в целом, что, в свою очередь, может оттолкнуть клиентов, особенно тех, кто все еще не до конца убежден, что им стоит пересесть на электромобили.

Напомним, ранее США вчетверо повысили импортные тарифы на китайские электромобили. Это было частью более масштабного шага правительства США, направленного на уменьшение влияния Китая на свою экономику, наряду с введением дополнительных налогов на полупроводники, солнечные батареи, аккумуляторы и медицинские препараты китайского производства.

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.