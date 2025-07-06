Послуга єВідновлення знову доступна в Дії

У Дії відновили роботу єВідновлення. Послуга знову доступна в порталі та застосунку.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Дивіться також У Дії з'явилась функція, про яку мріяли мільйони українських водіїв

Відновлення послуги в Дії

Після завершення оновлення Реєстру пошкодженого та знищеного майна, послуга єВідновлення знову доступна на порталі та в застосунку Дія.

Якщо ваше житло було пошкоджене чи знищене через бойові дії подавайте заяву на отримання виплати для ремонту чи сертифікату для придбання нового житла через портал або застосунок Дія чи ЦНАП,

– написали в Мінрозвитку.

"Міністерство активно продовжує роботу з надання компенсацій українцям, чиє жило було пошкоджено або знищено внаслідок російської агресії", – пишуть на сайті Мінрозвитку.

Там зазначили, що сьогодні понад 70 тисяч сімей отримали компенсацію за пошкоджене житло та майже 5 тисяч заявників отримали житлові сертифікати на придбання нового житла завдяки програмі єВідновлення. Таким чином механізм компенсації став одним з дієвих інструментів підтримки ВПО, які нарешті можуть відновити або придбати власну домівку.