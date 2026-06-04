Європарламент відмовляється від Google через проблеми з конфіденційністю: що прийде на заміну

Європейські інституції роблять рішучий крок у напрямку технологічної автономії, змінюючи звичні американські інструменти роботи на власні, європейські. Нова ініціатива стосується базових сервісів, якими щодня користуються сотні політиків, відображуючи глобальну стратегію захисту персональних даних та підтримки місцевих розробників.

Початок ери європейського цифрового суверенітету

Починаючи з 4 червня 2026 року, Європейський парламент офіційно змінює головний інструмент для пошуку інформації в мережі. Замість американського гіганта Google основним сервісом стає французька пошукова система Qwant. Це рішення торкнеться 720 законодавців, а також тисяч їхніх помічників і представників адміністративного персоналу. Нове налаштування парламент впровадив як стандарт для браузерів Microsoft Edge та Mozilla Firefox, які використовують на робочих комп'ютерах установи. Про це повідомляє видання Reuters.

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Попри автоматичну зміну налаштувань, все не так суворо, як могло би бути, адже адміністрація залишає користувачам свободу вибору. Співробітники та депутати зможуть за бажанням повернутися до використання Google або інших альтернативних систем, вручну змінивши параметри у своїх браузерах. Нові правила, судячи з усього, не є обов'язковим до виконання законом.

Проте сам факт встановлення європейського продукту як стандартного має глибоке символічне значення. На сьогодні Google контролює приблизно 90,0% ринку пошукових систем у Європі, і такий крок є прямою спробою похитнути цю монополію всередині керівних структур ЄС.

Як до цього прийшли

Ця ініціатива не виникла спонтанно. Вона стала результатом тривалого тиску з боку політиків, які занепокоєні надмірною залежністю Європи від американських технологій. Ще у листопаді минулого року група з 38 депутатів від різних партій надіслала листа президентці Європарламенту Роберті Мецолі. У цьому зверненні вони закликали до поступової відмови від програмного забезпечення Microsoft та інших іноземних технологій, називаючи поточну ситуацію "стратегічною вразливістю".

Ця зміна здійснюється відповідно до зобов'язань Парламенту щодо цифрового суверенітету та захисту персональних даних користувачів,

– заявили офіційні особи у зверненні до законодавців, яке цитує видання Politico.

Вибір саме Qwant пояснюють його репутацією як сервісу, що орієнтований на приватність. Компанію заснували у 2013 році, і від самого початку вона позиціонувала себе як альтернативу, що не відстежує дії користувачів і не збирає їхні персональні дані для створення рекламних профілів.

Цікаво, що тривалий час Qwant використовував пошукові індекси Bing від Microsoft для видачі результатів, що дещо суперечило ідеї повної незалежності. Проте зараз компанія активно розробляє власну інфраструктуру під назвою Staan спільно з іншим європейським пошуковиком Ecosia. Саме ставка на розвиток власної бази даних зробила Qwant фаворитом в очах європейських чиновників.

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Глобальні процеси

Рішення Парламенту синхронізували з ширшою стратегією Європейської Комісії. У червні 2026 року комісія презентувала масштабний пакет заходів "Купуй та використовуй європейське" (Buy and Use European). Ця програма охоплює не лише програмне забезпечення, а й критично важливі галузі: виробництво напівпровідників, хмарні обчислення та розвиток штучного інтелекту.

Європейські лідери прагнуть створити замкнену екосистему, де дані громадян та державних установ обробляються за допомогою місцевих інструментів, що гарантує вищий рівень безпеки. Зокрема, нещодавно Франція вклала мільярди в розробку французького ШІ від компанії Mistral, щоб конкурувати з ChatGPT, Gemini та Claude. Її чат-бот лише кілька днів тому перейменувався з "Le Chat" на "Vibe".

Водночас експерти зазначають, що шлях до повної технологічної незалежності буде довгим. Попри заміну пошуковика, більшість робочих процесів у Європарламенті все ще залежить від операційної системи Windows, пакета офісних програм Microsoft Office та мобільних пристроїв іноземного виробництва.

Перехід на Qwant – це лише перший, але дуже показовий крок у масштабній перебудові цифрового ландшафту континенту.