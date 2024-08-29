Telegram міг занижувати кількість європейських користувачів, ЄС розслідує випадок
Джерело:FT
Європейський Союз ініціював розслідування щодо Telegram через підозри, що компанія занизила кількість своїх користувачів в ЄС. Розслідування повинно з'ясувати, чи перевищує база користувачів Telegram 45 мільйонів у Європі – поріг, за яким на платформу поширюються суворіші правила модерації контенту відповідно до Закону ЄС про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA).
Telegram звинувачують у навмисному заниженні кількості користувачів у Європі, щоб уникнути класифікації як "дуже великої онлайн-платформи", що накладає на неї додаткові регуляторні зобов'язання.
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Зокрема мовиться про посилення комплаєнсу, модерації контенту, незалежного аудиту та обов'язкового обміну даними з Європейською комісією. Розслідування розпочалося після лютневої заяви Telegram про те, що у нього 41 мільйон користувачів в ЄС, і ця цифра зараз перевіряється.
В рамках DSA Telegram повинен був надати оновлені дані про користувачів цього місяця, але не зробив цього, лише заявивши, що у нього "значно менше, ніж 45 мільйонів активних користувачів в ЄС". Це не схоже на правдиві факти, тож потенційне порушення DSA спонукало ЄС самостійно перевірити реальну кількість користувачів Telegram.Томас Регньє, речник Єврокомісії з питань цифрових технологій, наголосив, що ЄС може класифікувати платформи як великі на основі власних розрахунків, якщо надані дані вважатимуться неточними.
Арешт Павла Дурова
Це розслідування розгортається на тлі історії з затриманням Павла Дурова у Франції та звинуваченням в численних порушеннях через ймовірну злочинну діяльність на платформі.
Звинувачення включають розповсюдження матеріалів із зображенням сексуального насильства над дітьми, торгівлю наркотиками та низку іншої незаконної діяльності.Наразі суддя звільнив Дурова під заставу в 5 мільйонів євро та призначив йому судовий нагляд із забороною залишати Францію.
Тим часом популярність Telegram у світі стрімко зросла. Компанія заявляє, що кількість його користувачів у світі наближається до 1 мільярда.
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Слід зауважити, що результат розслідування ЄС може мати значні наслідки для Telegram, потенційно змусивши платформу дотримуватися суворіших правил, якщо виявиться, що її база користувачів у Європі перевищує поріг у 45 мільйонів.