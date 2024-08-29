Telegram обвиняют в умышленном занижении количества пользователей в Европе, чтобы избежать классификации как "очень большой онлайн-платформы", что накладывает на нее дополнительные регуляторные обязательства.
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В частности говорится об усилении комплаенса, модерации контента, независимого аудита и обязательного обмена данными с Европейской комиссией. Расследование началось после февральского заявления Telegram о том, что у него 41 миллион пользователей в ЕС, и эта цифра сейчас проверяется.
В рамках DSA Telegram должен был предоставить обновленные данные о пользователях в этом месяце, но не сделал этого, лишь заявив, что у него "значительно меньше, чем 45 миллионов активных пользователей в ЕС". Это не похоже на правдивые факты, поэтому потенциальное нарушение DSA побудило ЕС самостоятельно проверить реальное количество пользователей Telegram.
Арест Павла Дурова
Это расследование разворачивается на фоне истории с задержанием Павла Дурова во Франции и обвинением в многочисленных нарушениях из-за вероятной преступной деятельности на платформе.
Обвинения включают распространение материалов с изображением сексуального насилия над детьми, торговлю наркотиками и ряд другой незаконной деятельности.
Между тем популярность Telegram в мире стремительно выросла. Компания заявляет, что количество его пользователей в мире приближается к 1 миллиарду.
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Следует заметить, что результат расследования ЕС может иметь значительные последствия для Telegram, потенциально заставив платформу придерживаться более строгих правил, если окажется, что ее база пользователей в Европе превышает порог в 45 миллионов.