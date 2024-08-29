Telegram звинувачують у навмисному заниженні кількості користувачів у Європі, щоб уникнути класифікації як "дуже великої онлайн-платформи", що накладає на неї додаткові регуляторні зобов'язання.

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Зокрема мовиться про посилення комплаєнсу, модерації контенту, незалежного аудиту та обов'язкового обміну даними з Європейською комісією. Розслідування розпочалося після лютневої заяви Telegram про те, що у нього 41 мільйон користувачів в ЄС, і ця цифра зараз перевіряється.

В рамках DSA Telegram повинен був надати оновлені дані про користувачів цього місяця, але не зробив цього, лише заявивши, що у нього "значно менше, ніж 45 мільйонів активних користувачів в ЄС". Це не схоже на правдиві факти, тож потенційне порушення DSA спонукало ЄС самостійно перевірити реальну кількість користувачів Telegram.

Томас Регньє, речник Єврокомісії з питань цифрових технологій, наголосив, що ЄС може класифікувати платформи як великі на основі власних розрахунків, якщо надані дані вважатимуться неточними.

Арешт Павла Дурова

Це розслідування розгортається на тлі історії з затриманням Павла Дурова у Франції та звинуваченням в численних порушеннях через ймовірну злочинну діяльність на платформі.

Звинувачення включають розповсюдження матеріалів із зображенням сексуального насильства над дітьми, торгівлю наркотиками та низку іншої незаконної діяльності.

Наразі суддя звільнив Дурова під заставу в 5 мільйонів євро та призначив йому судовий нагляд із забороною залишати Францію.

Тим часом популярність Telegram у світі стрімко зросла. Компанія заявляє, що кількість його користувачів у світі наближається до 1 мільярда.

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Слід зауважити, що результат розслідування ЄС може мати значні наслідки для Telegram, потенційно змусивши платформу дотримуватися суворіших правил, якщо виявиться, що її база користувачів у Європі перевищує поріг у 45 мільйонів.