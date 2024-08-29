Telegram звинувачують у навмисному заниженні кількості користувачів у Європі, щоб уникнути класифікації як "дуже великої онлайн-платформи", що накладає на неї додаткові регуляторні зобов'язання.
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Зокрема мовиться про посилення комплаєнсу, модерації контенту, незалежного аудиту та обов'язкового обміну даними з Європейською комісією. Розслідування розпочалося після лютневої заяви Telegram про те, що у нього 41 мільйон користувачів в ЄС, і ця цифра зараз перевіряється.
В рамках DSA Telegram повинен був надати оновлені дані про користувачів цього місяця, але не зробив цього, лише заявивши, що у нього "значно менше, ніж 45 мільйонів активних користувачів в ЄС". Це не схоже на правдиві факти, тож потенційне порушення DSA спонукало ЄС самостійно перевірити реальну кількість користувачів Telegram.
Арешт Павла Дурова
Це розслідування розгортається на тлі історії з затриманням Павла Дурова у Франції та звинуваченням в численних порушеннях через ймовірну злочинну діяльність на платформі.
Звинувачення включають розповсюдження матеріалів із зображенням сексуального насильства над дітьми, торгівлю наркотиками та низку іншої незаконної діяльності.
Тим часом популярність Telegram у світі стрімко зросла. Компанія заявляє, що кількість його користувачів у світі наближається до 1 мільярда.
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Слід зауважити, що результат розслідування ЄС може мати значні наслідки для Telegram, потенційно змусивши платформу дотримуватися суворіших правил, якщо виявиться, що її база користувачів у Європі перевищує поріг у 45 мільйонів.