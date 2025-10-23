YouTube хоче допомогти вам боротися з безкінечним думскролом в Shorts – як саме

YouTube оголосив про нову функцію, яка обмежуватиме час перегляду коротких відео у Shorts. Користувачі зможуть самостійно встановити денний ліміт, після чого застосунок нагадає, що час для перегляду закінчився. Так компанія хоче зменшити "думскролінг" і допомогти людям краще контролювати свій час онлайн.

YouTube визнав, що нескінченне гортання коротких відео у Shorts стало проблемою для багатьох користувачів. У відповідь компанія розробила новий таймер, який дозволить обмежувати час, проведений у цьому розділі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний блог YouTube.

Дивіться також Навряд вдасться заробити: яка насправді монетизація у YouTube Shorts

Як YouTube планує боротися з "думскролінгом"?

Функція з’явиться у налаштуваннях мобільного застосунку. Користувач зможе встановити щоденний ліміт перегляду Shorts, і коли час вичерпається, на екрані з’явиться сповіщення, що скрол припинено на решту дня. Повідомлення можна буде прибрати, але головна мета – нагадати користувачам зробити паузу.

Як повідомляє BGR, YouTube вже має схожі інструменти, зокрема нагадування про відпочинок і режим сну, проте новий лічильник безпосередньо спрямований на боротьбу з надмірним використанням саме розділу Shorts.

Компанія також працює над удосконаленими батьківськими контролями. Наразі доступний лише обмежений режим, але майбутні оновлення мають надати більше можливостей для керування тим, скільки часу діти проводять у застосунку.

Ймовірно, таймер Shorts з’явиться в розділі "Settings → General", поряд із вже відомими опціями "Remind me to take a break" і "Remind me when it’s bedtime". Там же можна подивитися статистику — у пункті "Time watched" — і побачити, скільки годин було проведено на YouTube за останній тиждень.

Як YouTube буде боротись із deepfake-відео з відомими блогерами?

YouTube запровадив нову функцію для виявлення відео, створених за допомогою штучного інтелекту, які використовують зовнішність відомих людей без дозволу. Інструмент уже доступний частині учасників Партнерської програми платформи й дозволяє швидко знаходити та видаляти deepfake-контент.

Функцію вперше представили торік, а в грудні YouTube почав тестування спільно з агентством Creative Artists Agency (CAA), яке представляє відомих зірок. У блозі компанії тоді зазначалося, що мета інструменту – дати впливовим авторам можливість контролювати AI-контент, який відтворює їхнє обличчя чи образ, у великому масштабі. YouTube і Google продовжують активно впроваджувати інструменти для роботи з відео, створеним штучним інтелектом. Крім системи розпізнавання зовнішності, компанія також запровадила вимогу позначати контент, який було створено або змінено за допомогою ШІ. Раніше платформа ввела обмеження на музику, що імітує голоси відомих виконавців, аби запобігти зловживанням і плутанині між реальними та синтетичними записами.