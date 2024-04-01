Народний депутат назвав умови для можливого блокування Telegram в Україні

Ярослав Юрчишин, народний депутат і голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова, роз'яснив, за яких обставин в Україні може бути заблокований месенджер Telegram. У недавньому інтерв'ю Юрчишин наголосив, що такі дії не будуть розцінені як утиск свободи слова.

Юрчишин зазначив у розмові із виданням "РБК-Україна", що свобода слова залежить від підзвітності, наголосивши на важливості встановлення осіб, відповідальних за поширення контенту. Він додав, що коли мова перетинає правові межі, наприклад, підбурює до тероризму або виправдовує агресію, люди повинні усвідомлювати наслідки своїх слів.

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Свобода слова – це похідна від персоналізації, тобто ми розуміємо, хто стоїть за цим словом. І відповідно, коли це слово порушує законні рамки, наприклад, лунає заклик до тероризму чи виправдовування російської агресії, то треба розуміти, що твоє слово приводить до певних наслідків,

– заявив народний депутат.

Посилаючись на нещодавній аналіз Центру протидії дезінформації при РНБО, Юрчишин наголосив на зв'язку між пропагандою, що поширюється через такі платформи, як Telegram, і подальшими насильницькими діями. Він вказав на випадки підбурювальної риторики Росії з метою дегуманізувати українців після чого були заподіяні звірства в Ірпені та Бучі.

Щодо дискусій про свободу слова в анонімних Telegram-каналах, Юрчишин поставив під сумнів ідентичність тих, хто стоїть за таким дискурсом. Він окреслив процедурний шлях імплементації санкцій, включаючи виявлення та вирішення технічних проблем, та оцінку національної безпеки.

На завершення Юрчишин зазначив, що можливість заблокувати Telegram залишається доступною, особливо у випадках, коли загрози національній інформаційній безпеці є значними.

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Нагадаємо, що раніше Юрчишин також розповів, що одним з перших етапів обмежень Telegram може бути його заборона на використання для місцевих органів влади.