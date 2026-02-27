Польща планує заборонити соціальні мережі для дітей віком до 15 років

Уряд Польщі готує масштабні зміни в законодавстві, що можуть докорінно змінити цифрові звички підлітків. Нова ініціатива спрямована на посилення контролю за доступом до популярних платформ, які стали невід'ємною частиною життя сучасної молоді.

Таким чином Варшава приєднується до глобального тренду, який ставить під сумнів безпечність перебування неповнолітніх у нерегульованому онлайн-просторі, пише Bloomberg. Раніше до схожих дій вдалася Австралія, а такі країни, як Франція, Норвегія, Індонезія, Данія, Іспанія, Словенія та Велика Британія наразі ведуть обговорення в своїх парламентах або вже запланували заборону на найближчий час.

Що стоїть за новою ініціативою польської влади?

Польська правляча партія "Громадянська коаліція" оприлюднила плани щодо впровадження заборони на використання соціальних мереж дітьми, яким ще не виповнилося 15 років. Як повідомила міністерка освіти Барбара Новацька, відповідний законопроєкт передбачає повну відповідальність технологічних компаній за перевірку віку своїх користувачів.

У разі ігнорування цих норм або надання доступу молодшим особам, на власників платформ чекатимуть суворі фінансові санкції, розмір яких наразі перебуває на стадії обговорення.

Основною причиною таких радикальних кроків урядовці називають стрімке погіршення психічного стану підлітків. Міністерка Новацька підкреслила, що спостерігається не лише психологічна вразливість молоді, а й зниження їхніх інтелектуальних здібностей через надмірне перебування в мережі, зазначає Tribune. За її словами, нинішні заходи є превентивними, адже самі компанії не дотримуються власних правил безпеки та не здійснюють належної верифікації віку. Очікується, що нові правила можуть почати діяти вже на початку 2027 року.

Як це в інших країнах?

Як ми вже згадували, подібні обмеження вже діють в Австралії, а такі країни, як Данія, Франція, Велика Британія та Іспанія, активно вивчають можливості для впровадження аналогічних заборон.

Наприклад, іспанський уряд розглядає можливість заборони соцмереж для осіб молодше 16 років, аргументуючи це боротьбою з поширенням мови ворожнечі, порнографії та дезінформації. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес порівняв сучасний інтернет з "цифровим Диким Заходом", від якого потрібно захистити дітей.

Американці будуть незадоволені

Впровадження таких законів може спричинити серйозне напруження у відносинах Варшави з великими американськими корпораціями, такими як Meta й X Ілона Маска. Крім того, сам факт жорсткого регулювання технологічного сектору в Європі був сприйнятий негативно у владних колах США.

Реакція Дональда Трампа та його адміністрації була вкрай агресивною, коли в ЄС раніше штрафував американські компанії за порушення місцевого законодавства. Президент США називав багатомільярдні штрафи ЄС проти американських гігантів Google, Apple, Meta й X привласненням доходів, порушенням американського суверенітету, підривом американських економічних інтересів, пише Інститут досліджень безпеки ЄС (EUISS).

Голова Судового комітету Палати представників США Джим Джордан також розкритикував регулювання ЄС, спочатку назвавши Закон про цифрові послуги (DSA) "глобальним цензурним законом".

Тим часом самі компанії, наприклад, керівник Meta Марк Цукерберг, закликали Трампа вжити заходів проти ЄС за те, що він регулює і штрафує американські компанії. Видання POLITICO у січні 2025 року писало, що мільярдер і засновник Facebook заявив, що президент повинен втрутитися, щоб запобігти штрафам ЄС для американських технологічних компаній за порушення антимонопольних правил та скоєння інших порушень.

Польський контекст

Ситуація ускладнюється тим, що Польща є стратегічно важливим членом НАТО на східному фланзі, де розміщені війська Сполучених Штатів Америки, а американський бізнес вже висловлював невдоволення планами польського Міністерства цифровізації щодо введення податку на цифрові послуги.

Проте польська сторона наголошує, що питання захисту дітей є пріоритетним і не повинно розглядатися через призму геополітики чи походження власників тих чи інших платформ.

Важливим аргументом для регуляторів стали результати судових процесів у Сполучених Штатах Америки. Зокрема, у суді Лос-Анджелеса розглядається справа проти Meta та YouTube, де позивачі стверджують, що ці компанії навмисно розробляли алгоритми, які викликають залежність у дітей. Адвокати в цій справі наголошують, що найбагатші корпорації світу фактично маніпулюють мозком підлітків задля власного збагачення.

Саме тому Варшава наполягає на необхідності державного втручання, оскільки саморегуляція індустрії виявилася неефективною.