У Німеччині зростає підтримка ідеї запровадити вікові обмеження для користування соціальними мережами. Партія соціал-демократів Німеччини підтримала пропозицію консерваторів канцлера Фрідріха Мерца щодо обмеження доступу до цифрових платформ для осіб молодших за 16 років. Про це пише Bloomberg.

Які саме обмеження планують запровадити?

З ініціативою виступили представники Соціал-демократичної партії Німеччини. Зокрема, заступник голови парламентської фракції СДПН Armand Zorn заявив, що нові правила спрямовані на захист дітей і молоді в цифровому просторі.

Згідно з пропозицією соціал-демократів, дітям до 14 років планують повністю заборонити користування соціальними мережами. Для підлітків віком від 14 до 16 років платформи повинні будуть забезпечити спеціально адаптований контент.

У Берліні пояснюють ініціативу необхідністю створення безпечного цифрового середовища без алгоритмів, що викликають залежність, а також без неприйнятного контенту – мови ненависті, підбурювання, дезінформації та насильства.

Крім того, соціал-демократи пропонують змінити правила показу контенту й для дорослих користувачів. Замість автоматичних алгоритмічних рекомендацій такі механізми мають вмикатися лише за прямим запитом користувача.

Як пише DW, очікується, що федеральний уряд ухвалить спільну ініціативу Християнсько-демократичного союзу та СДПН пізніше цього року. Якщо це станеться, Німеччина приєднається до ширшої європейської тенденції посилення контролю над цифровими сервісами, які вважають потенційно шкідливими або такими, що формують залежність.

Ініціатива з’явилася на тлі підготовки візиту канцлера Фрідріха Мерца до Вашингтона для переговорів із президентом США Дональдом Трампом. Потенційні обмеження можуть загострити відносини з американськими технологічними компаніями, серед яких Alphabet Inc, Meta Platforms Inc, Snap Inc, Space Exploration Technologies Corp та Twitter Inc, що працюють на німецькому ринку.