Як заборона TikTok у США вплинула на американських користувачів

Починаючи з неділі, 19 січня, TikTok більше не буде доступним у США через рішення Верховного суду, який підтримав закон про заборону застосунку. Компанія попередила, що програма "зникне" в зазначений день, що й сталося. Але як це вплинуло на мільйонну аудиторії соцмережі в США?

Що означає заборона?

Згідно з ухваленим законом, TikTok повинен припинити свою діяльність у США, якщо компанія ByteDance не продасть американський сегмент, повідомляє 24 Канал.

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Від неділі 19 січня TikTok на території США не працює, а сам застосунок недоступний через магазини Google Play та App Store, а також через хостингові сервіси. Наразі платформа TikTok завершила тривалу юридичну боротьбу за збереження своєї присутності на американському ринку без успіху і подальша її доля залежить від рішення адміністрації нового президента США Дональда Трампа.

Американці знайшли собі новий "TikTok"

На тлі заборони TikTok американські користувачі активно переходять на китайський застосунок RedNote, також відомий як Xiaohongshu. Цей сервіс очолив рейтинг безкоштовних програм у американському App Store.

RedNote пропонує схожий на Pinterest інтерфейс, можливості для соціального шопінгу та функції, схожі на Instagram. Однак перехід на нову платформу виявився непростим для багатьох користувачів, які раніше користувалися виключно TikTok.

Зростання інтересу до вивчення китайської мови

Популярність RedNote вплинула й на зростання кількості американців, які почали вивчати китайську мову. Платформа Duolingo повідомляє про 216% збільшення нових користувачів, які почали вивчати мандаринський діалект у США, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільший сплеск зацікавленості спостерігався в середині січня, коли RedNote почав активно набирати популярність.

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TikTok став першим великим застосунком, який зазнав повної заборони в США, що, ймовірно, матиме вплив на американський ринок соціальних мереж у майбутньому.