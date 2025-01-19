Что означает запрет?

Согласно принятому закону, TikTok должен прекратить свою деятельность в США, если компания ByteDance не продаст американский сегмент, сообщает 24 Канал.

Смотрите также В США таки прекратил работать TikTok

С воскресенья 19 января TikTok на территории США не работает, а само приложение недоступно через магазины Google Play и App Store, а также через хостинговые сервисы. Сейчас платформа TikTok завершила длительную юридическую борьбу за сохранение своего присутствия на американском рынке без успеха и дальнейшая ее судьба зависит от решения администрации нового президента США Дональда Трампа.

Американцы нашли себе новый "TikTok"

На фоне запрета TikTok американские пользователи активно переходят на китайское приложение RedNote, также известное как Xiaohongshu. Этот сервис возглавил рейтинг бесплатных программ в американском App Store.

RedNote предлагает похожий на Pinterest интерфейс, возможности для социального шопинга и функции, похожие на Instagram. Однако переход на новую платформу оказался непростым для многих пользователей, которые ранее пользовались исключительно TikTok.

Рост интереса к изучению китайского языка

Популярность RedNote повлияла и на рост количества американцев, которые начали изучать китайский язык. Платформа Duolingo сообщает о 216% увеличении новых пользователей, которые начали изучать мандаринский диалект в США, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший всплеск заинтересованности наблюдался в середине января, когда RedNote начал активно набирать популярность.

Смотрите также Исследователи предупреждают о "гиперперсонализированных" хакерских атаках на основе ИИ

TikTok стал первым крупным приложением, который подвергся полному запрету в США, что, вероятно, окажет влияние на американский рынок социальных сетей в будущем.