TikTok у США можуть заборонити на 1 день: Трамп може відкласти рішення після інавгурації

TikTok може призупинити роботу в США вже в неділю. Однак платформа може повернутися вже в понеділок через рішення Трампа.

Заборону платформи ухвалив Верховний суд. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Дивіться також Трамп випустив власну криптовалюту

Чи скасує Трамп заборону TikTok

Обраний президент Дональд Трамп заявив у суботньому інтерв'ю NBC News, що "швидше за все" відкладе заборону TikTok на 90 днів після своєї інавгурації, але остаточне рішення поки що не ухвалено.

Я думаю, що це, звичайно, буде варіант, який ми розглядаємо. Подовження на 90 днів – це те, що, швидше за все, буде зроблено, тому що це доречно. Знаєте, це доречно. Ми повинні уважно на це подивитися. Це дуже серйозна ситуація,

– зазначив Трамп.

Він додав, що, якщо рішення буде ухвалено, оголошення відбудеться в понеділок.

Заборона TikTok, яка вплине на 170 мільйонів американських користувачів, є наслідком закону, ухваленого минулого року за двопартійної підтримки. Від китайської компанії ByteDance вимагали продати додаток некитайському власнику або залишити ринок США.

Багато американських користувачів, зокрема підприємці та інфлюенсери, які залежать від TikTok, готуються до можливого припинення роботи додатку. Однак вони сподіваються на позитивний результат, який дозволить платформі продовжити функціонування.

Попри це, Верховний суд підтвердив заборону в п'ятницю, розвіявши надії на її скасування. TikTok оголосив, що додаток буде вимкнено в неділю, якщо адміністрація Байдена не втрутиться.

Закон, ухвалений минулого року, дозволяє президенту відкласти набуття чинності заборони на 90 днів, але вимагає доказів того, що сторони, які працюють над організацією продажу TikTok компанії, що належить США, досягли значного прогресу.

Генеральний директор TikTok Шоу Чу зустрічався з Трампом у його будинку в Мар-а-Лаго за кілька тижнів до набрання чинності заборони. Він зокрема навідається на його інавгурацію у понеділок.