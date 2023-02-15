71 мільйон запитів за секунду: Cloudflare відбила найбільшу в історії DDoS-атаку

Минулі вихідні для компанії Cloudflare, яка надає послуги доставки контенту, пом'якшення DDoS атак, роботи служб безпеки та сервіси сервера розподілених доменних імен, видалися нелегкими. Компанія зіткнулася з рекордною DDoS-атакою.

Компанія повідомляє, що протягом вихідних виявила та пом'якшила десятки гіпероб’ємних DDoS-атак. Більшість із них сягала 50-70 мільйонів запитів на секунду. Найбільша ж перевищила 71 мільйон запитів на секунду. Такий показник є рекордним для всього світу, перевершивши минулий на цілих 35 відсотків.

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Що сталося

Компанія не називає, які саме сайти стали ціллю хакерів, але серед них є популярний ігровий провайдер, криптовалютні компанії, хостинг-провайдери та платформи хмарних обчислень.

Cloudflare також уточнює, що ці атаки не пов'язані з Суперкубком або останньою діяльністю російської злочинної групи Killnet.

Ця кампанія атак розпочалася менш ніж через два тижні після DDoS-кампанії Killnet, яка була спрямована на сайти з питань охорони здоров'я. Виходячи з методів і цілей, ми не вважаємо, що ці нещодавні атаки пов'язані з кампанією з охорони здоров'я. Крім того, вчора відбувся Суперкубок США, і ми також не вважаємо, що ця кампанія атак пов'язана з цією подією,

– пояснюють у блозі.

Такі напади полягають у спрямовуванні величезної кількості трафіку (запитів) на сервер сайту. Той, не в змозі обробити стільки даних одночасно, виходить з ладу і як наслідок робота зупиняється.

Щоб зробити атаки масштабнішими та складнішими, зловмисники зазвичай використовують мережу ботів – ботнет. Він об'єднує велику кількість заражених вірусом комп'ютерів та серверів, ресурси яких таємно використовуються задля атак. Хакер організовує ботнет для бомбардування сайтів жертви запитами. Досить великий і потужний ботнет може генерувати дуже великі атаки. Однак створення та експлуатація бот-мереж вимагає значних інвестицій та досвіду.