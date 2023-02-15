Компания сообщает, что в течение выходных обнаружила и смягчила десятки гиперобъемных DDoS-атак. Большинство из них достигало 50-70 миллионов запросов в секунду. Самая большая превысила 71 миллион запросов в секунду. Такой показатель является рекордным для всего мира, превзойдя прошлый на целых 35 процентов.

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Что произошло

Компания не называет, какие именно сайты стали целью хакеров, но среди них есть популярный игровой провайдер, криптовалютные компании, хостинг-провайдеры и платформы облачных вычислений.

Cloudflare также уточняет, что эти атаки не связаны с Суперкубком или последней деятельностью российской преступной группы Killnet.

Эта кампания атак началась менее чем через две недели после DDoS-кампании Killnet, которая была направлена на сайты в здравоохранении. Исходя из методов и целей, мы не считаем, что эти недавние атаки связаны с кампанией по здравоохранению. Кроме того, вчера состоялся Суперкубок США, и мы также не считаем, что эта кампания атак связана с этим событием,

– объясняют в блоге.

DDoS-атаки – это атаки для отказа в обслуживании. Такие нападения заключаются в направлении огромного количества трафика (запросов) на сервер сайта. Тот, не в состоянии обработать столько данных одновременно, выходит из строя и, как следствие, работа останавливается.

Чтобы сделать атаки более масштабными и сложными, злоумышленники обычно используют сеть ботов – ботнет. Он объединяет большое количество зараженных вирусом компьютеров и серверов, ресурсы которых тайно используются для атак. Хакер организовывает ботнет для бомбардировки сайтов жертвы запросами. Достаточно большой и мощный ботнет может генерировать очень большие атаки. Однако создание и эксплуатация ботсетей требует значительных инвестиций и опыта.