Користувачі iPhone 16 почали чути розмови незнайомців через свої пристрої

Власники смартфонів iPhone 16 від Apple повідомили про незвичну проблему, яка викликає занепокоєння: їхні пристрої відтворюють розмови невідомих осіб. Ця ситуація змусила багатьох замислитися про потенційні проблеми з конфіденційності в нових пристроях.

Джерело проблеми залишається незрозумілим, і компанія Apple досі не надала офіційної відповіді, повідомляє 24 Канал з посиланням на PhoneArena.

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Перші повідомлення про проблему з'явилися на Reddit, де двоє користувачів описали свій досвід.

В першому випадку один користувач розповів, що чув розмову чоловіка про керування автомобілем, коли на його iPhone не було відкрито жодної програми. Розмова тривала доти, доки чоловік не потрапив в аварію.

Другий випадок розповів користувач, який зумів підслухати робочу розмову між чоловіком і його колегами, попри те, що жодні програми не працювали у фоновому режимі.

В обох випадках користувачі не змогли визначити походження аудіо і висловили занепокоєння щодо можливого порушення конфіденційності.

У чому може бути причина?

Наразі не існує остаточного пояснення цієї поведінки, однак є декілька спекуляцій на цю тему:

Баг в iOS 18 : як припускають деякі користувачі Reddit, посилаючись на попередні проблеми з нещодавніми оновленнями програмного забезпечення Apple, це може бути помилка в роботі операційної системи.

: як припускають деякі користувачі Reddit, посилаючись на попередні проблеми з нещодавніми оновленнями програмного забезпечення Apple, це може бути помилка в роботі операційної системи. Помилка програми: також користувачі підозрюють, що це могла бути помилка конкретної програми, як YouTube, коли відео, яке відтворюється у фоновому режимі, не відображається як активне.

Мовчання Apple

, що деякі реддіторри висунули набагато більш дивні теорії, як от галюцинації у власників смартфонів викликані отруєнням чадним газом. Втім, це здається менш правдоподібним випадком, ніж програмний збій.

Apple поки що ніяк не коментує ситуацію і постраждалим користувачам залишається лише здогадуватися про причину. Втім, незрозуміло наскільки ця проблема є широкомасштабною. Ймовірно вона обмежується кількома пристроями, тож такі випадки справді можна списати на збої, або помилку сприйняття.

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Якщо з'явиться більше повідомлень, компанія може випустити заяву або вирішити проблему в майбутньому оновленні програмного забезпечення.