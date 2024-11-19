Користувачі iPhone 16 почали чути розмови незнайомців через свої пристрої
Власники смартфонів iPhone 16 від Apple повідомили про незвичну проблему, яка викликає занепокоєння: їхні пристрої відтворюють розмови невідомих осіб. Ця ситуація змусила багатьох замислитися про потенційні проблеми з конфіденційності в нових пристроях.
Джерело проблеми залишається незрозумілим, і компанія Apple досі не надала офіційної відповіді, повідомляє 24 Канал з посиланням на PhoneArena.
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Перші повідомлення про проблему з'явилися на Reddit, де двоє користувачів описали свій досвід.
- В першому випадку один користувач розповів, що чув розмову чоловіка про керування автомобілем, коли на його iPhone не було відкрито жодної програми. Розмова тривала доти, доки чоловік не потрапив в аварію.
- Другий випадок розповів користувач, який зумів підслухати робочу розмову між чоловіком і його колегами, попри те, що жодні програми не працювали у фоновому режимі.
В обох випадках користувачі не змогли визначити походження аудіо і висловили занепокоєння щодо можливого порушення конфіденційності.
У чому може бути причина?
Наразі не існує остаточного пояснення цієї поведінки, однак є декілька спекуляцій на цю тему:
- Баг в iOS 18: як припускають деякі користувачі Reddit, посилаючись на попередні проблеми з нещодавніми оновленнями програмного забезпечення Apple, це може бути помилка в роботі операційної системи.
- Помилка програми: також користувачі підозрюють, що це могла бути помилка конкретної програми, як YouTube, коли відео, яке відтворюється у фоновому режимі, не відображається як активне.
Мовчання Apple
Apple поки що ніяк не коментує ситуацію і постраждалим користувачам залишається лише здогадуватися про причину. Втім, незрозуміло наскільки ця проблема є широкомасштабною. Ймовірно вона обмежується кількома пристроями, тож такі випадки справді можна списати на збої, або помилку сприйняття.
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Якщо з'явиться більше повідомлень, компанія може випустити заяву або вирішити проблему в майбутньому оновленні програмного забезпечення.