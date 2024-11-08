Серед низки різноманітних доповнень, аксесуарів та розширень, існує кілька ґаджетів, які вам точно стануть в пригоді за різних обставин, повідомляє 24 Канал.
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Зарядна підставка MagSafe
Для тих, хто занурений в екосистему Apple, зарядна підставка з підтримкою MagSafe буде обов'язковим аксесуаром. Цей настільний ґаджет дозволяє одночасно заряджати iPhone, Apple Watch і AirPods, зберігаючи робочий простір охайним і вільним від кабелів.
Підставка тримає iPhone у вертикальному положенні, що дозволяє зручно перевірити сповіщення, дзвінки або навіть переглянути відео під час зарядки. Крім того, вона легко інтегрується з режимом очікування в iOS, перетворюючи ваш iPhone на зручний годинник або календар на тумбочці.
Якщо ви шукаєте такий пристрій, то слід звернути увагу на універсальні варіанти типу 3-в-1. Такі компактні пристрої мають підтримку різних ґаджетів Apple. Рекомендуємо звернути увагу на потужні зарядки з підтримкою 15 Вт та технологією CryoBoost, яка запобігає перегріванню.
Зарядна підставка / Фото belkin
MagSafe Power Bank
Павербанк з підтримкою MagSafe незамінний аксесуар для тих, кому потрібно більше автономності у дорозі. Зазвичай такі пристрої мають тонкий профіль і сильне магнітне з'єднання, яке дозволяє легко прикріпити його безпосередньо до iPhone для миттєвої бездротової зарядки. І хоч ваш смартфон стає дещо товстішим, разом з тим він отримує практично ще одну повноцінну батарею і додатковий запас енергії.
Обираючи такий аксесуар, рекомендуємо звернути увагу на пристрої з міцним корпусом, які можуть витримати падіння. Також варто переконатися, що павербанк має додатковий USB-C порт для швидкого зарядження, або зарядження інших пристроїв.
MagSafe Power Bank / Фото WiWU
Флеш-накопичувач USB-C
Завдяки переходу на USB-C, починаючи з серії iPhone 15, iPhone 16 Pro тепер підтримує безперебійну передачу даних і керування сховищем. Флеш-накопичувач USB-C дозволяє легко створювати резервні копії фотографій, відео та файлів в автономному режимі, уникаючи необхідності в додатковому сховищі iCloud.
Передавати дані можна безпосередньо через застосунок "Фото", без використання додаткового програмного забезпечення, що особливо зручно під час подорожей або віддаленої роботи.
Для надійної роботи відмінно підійдуть флеш-накопичувачі Samsung USB Flash Drive і SanDisk Ultra Dual Drive Go.
Флешка для iPhone / Фото SanDisk
Гаманець MagSafe
Гаманець MagSafe – це мінімалістичний спосіб носити з собою найнеобхідніші речі, такі як посвідчення особи та кілька карток. Цей аксесуар надійно примагнічується до задньої панелі iPhone, усуваючи потребу в окремому гаманці і заощаджуючи кишеньковий простір.
Існує чимало варіантів такого аксесуару серед яких і такі, що виконують функцію підставки. Крім того, зазвичай такі гаманці можуть запропонувати вишуканий дизайн, який допоможе підкреслити ваш стиль.
Гаманець MagSafe / Фото ESR
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З цими чотирма аксесуарами iPhone 16 Pro перетворюється на більш практичний та універсальний інструмент для щоденного використання. Від ефективної зарядки до покращеного зберігання та організації – ці доповнення роблять і так потужний пристрій ще більш функціональним.