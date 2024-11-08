Среди ряда различных дополнений, аксессуаров и расширений, существует несколько гаджетов, которые вам точно пригодятся при различных обстоятельствах, сообщает 24 Канал.

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Зарядная подставка MagSafe

Для тех, кто погружен в экосистему Apple, зарядная подставка с поддержкой MagSafe будет обязательным аксессуаром. Этот настольный гаджет позволяет одновременно заряжать iPhone, Apple Watch и AirPods, сохраняя рабочее пространство опрятным и свободным от кабелей.

Подставка держит iPhone в вертикальном положении, что позволяет удобно проверить уведомления, звонки или даже просмотреть видео во время зарядки. Кроме того, она легко интегрируется с режимом ожидания в iOS, превращая ваш iPhone в удобные часы или календарь на тумбочке.

Если вы ищете такое устройство, то следует обратить внимание на универсальные варианты типа 3-в-1. Такие компактные устройства имеют поддержку различных гаджетов Apple. Рекомендуем обратить внимание на мощные зарядки с поддержкой 15 Вт и технологией CryoBoost, которая предотвращает перегрев.



Зарядная подставка / Фото belkin

MagSafe Power Bank

Павербанк с поддержкой MagSafe незаменимый аксессуар для тех, кому нужно больше автономности в дороге. Обычно такие устройства имеют тонкий профиль и сильное магнитное соединение, которое позволяет легко прикрепить его непосредственно к iPhone для мгновенной беспроводной зарядки. И хотя ваш смартфон становится несколько толще, вместе с тем он получает практически еще одну полноценную батарею и дополнительный запас энергии.

Выбирая такой аксессуар, рекомендуем обратить внимание на устройства с прочным корпусом, которые могут выдержать падение. Также стоит убедиться, что павербанк имеет дополнительный USB-C порт для быстрой зарядки, или зарядки других устройств.



MagSafe Power Bank / Фото WiWU

Флеш-накопитель USB-C

Благодаря переходу на USB-C, начиная с серии iPhone 15, iPhone 16 Pro теперь поддерживает бесперебойную передачу данных и управление хранилищем. Флэш-накопитель USB-C позволяет легко создавать резервные копии фотографий, видео и файлов в автономном режиме, избегая необходимости в дополнительном хранилище iCloud.

Передавать данные можно непосредственно через приложение "Фото", без использования дополнительного программного обеспечения, что особенно удобно во время путешествий или удаленной работы.

Для надежной работы отлично подойдут флеш-накопители Samsung USB Flash Drive и SanDisk Ultra Dual Drive Go.



Флешка для iPhone / Фото SanDisk

Кошелек MagSafe

Кошелек MagSafe – это минималистичный способ носить с собой самые необходимые вещи, такие как удостоверение личности и несколько карточек. Этот аксессуар надежно примагничивается к задней панели iPhone, устраняя потребность в отдельном кошельке и экономя карманное пространство.

Существует немало вариантов такого аксессуара среди которых и такие, выполняющие функцию подставки. Кроме того, обычно такие кошельки могут предложить изысканный дизайн, который поможет подчеркнуть ваш стиль.



Кошелек MagSafe / Фото ESR

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С этими четырьмя аксессуарами iPhone 16 Pro превращается в более практичный и универсальный инструмент для ежедневного использования. От эффективной зарядки до улучшенного хранения и организации – эти дополнения делают и так мощное устройство еще более функциональным.